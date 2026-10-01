«Ο Ινφαντίνο ήξερε για την Μάντσεστερ Σίτι αλλά δεν έκανε τίποτα!»

Νέα τοποθέτηση με επίκεντρο τον Τζιάνι Ινφαντίνο έκανε ο Ρουί Πίντο, ο άνθρωπος πίσω από το «Football Leaks», υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος της FIFA είχε πλήρη γνώση των στοιχείων που αφορούσαν την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι.

Οι αποκαλύψεις του Πίντο το 2018 είχαν αποτελέσει αφετηρία για τις έρευνες που ακολούθησαν γύρω από τους «πολίτες». Με αφορμή την εξέλιξη της υπόθεσης, ο ίδιος υποστήριξε πως ο Ινφαντίνο θα πρέπει να αποχωρήσει από τη θέση του στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Παράλληλα, ο ιδρυτής του «Football Leaks» έθεσε στο ίδιο πλαίσιο και την Παρί Σεν Ζερμέν, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος της FIFA είχε εμπλοκή ή γνώση σχετικά με τις έρευνες που αφορούν τους δύο συλλόγους.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ινφαντίνο βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων ενόψει των εκλογών της FIFA το 2027, με τον Πίντο να εκφράζει την άποψη ότι ο πρόεδρος της ομοσπονδίας δεν θα πρέπει να έχει ρόλο στη μελλοντική πορεία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η ανάρτηση του Ρουί Πίντο

«Το 2014 υπήρχε ένας άνθρωπος που γνώριζε τις παρατυπίες γύρω από τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο διαβόητος Τζιάνι Ινφαντίνο, τότε γενικός γραμματέας της UEFA, έκανε κατάχρηση της εξουσίας του, διέρρευσε εμπιστευτικά έγγραφα και, με λίγα λόγια, παρεμπόδισε το έργο των ερευνητών», έγραψε ο Πίντο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

«Έκανε ό,τι μπορούσε ώστε τόσο η Μάντσεστερ Σίτι όσο και η Παρί Σεν Ζερμέν να τιμωρηθούν μόνο με πρόστιμο, αποφεύγοντας έτσι μια πιο ενδελεχή έρευνα, η οποία θα μπορούσε να είχε οδηγήσει στον αποκλεισμό τους από το Champions League».