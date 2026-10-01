Ηρακλής: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες του πρώτου γύρου

Αντίστροφα για τις επίσημες υποχρεώσεις του στη Stoiximan GBL μετράει ο Ηρακλής, με τον «Γηραιό» να φιλοξενεί για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος τον Ολυμπιακό στο Ιβανώφειο (04/10, 17:30).

Παράλληλα, η «κυανόλευκη» ΚΑΕ ενημέρωσε τους φιλάθλους της πως έχουν τεθεί σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για όλους τους εντός έδρας αγώνες του πρώτου γύρου, με τον κόσμο να έχει τη δυνατότητα να κλείσει από τώρα τη θέση του για όποιο παιχνίδι επιθυμεί.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει ότι από σήμερα (01/10) τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια όλων των εντός έδρας αγώνων του πρώτου γύρου της Stoiximan Greek Basketball League 2026-2027.

Η Stoiximan GBL έχει ανακοινώσει το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος και από σήμερα οι φίλοι του Ηρακλή θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήρια για τα εξής παιχνίδια:

1η Αγωνιστική (04/10, 17:30): Ηρακλής-Ολυμπιακός

3η Αγωνιστική (17/10, 17:00): Ηρακλής-Καρδίτσα Ιαπωνική

5η Αγωνιστική (31/10, 17:30): Ηρακλής-ΠΑΟΚ

6η Αγωνιστική (07/11, 17:00): Ηρακλής-Μύκονος Bettson BC

8η Αγωνιστική (21/11, 15:00): Ηρακλής-ΑΕΚ

11η Αγωνιστική (19/12, 17:00): Ηρακλής-Κολοσσός H Hotels Collection

12η Αγωνιστική (27/12, 17:00): Ηρακλής-Vikos Φalcons

Διάθεση εισιτηρίων

Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και αποστέλλονται στο email σας από τον πάροχο:

• μέσω της πλατφόρμας more, στο εξής link: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/kae-iraklis-eisitiria-agonon-2026-2027/