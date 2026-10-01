Τένις: Στο καλεντάρι της WTA για το 2027 η Αθήνα!

Η Αθήνα «κλείδωσε» επίσημα την παρουσία της στο καλεντάρι της WTA για το 2027, όπως ανακοίνωσε επίσημα η διοργανώτρια αρχή, με την ελληνική πρωτεύουσα να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ξανά μια διοργάνωση τένις υψηλού επιπέδου.

Το τουρνουά επέστρεψε έπειτα από 35 χρόνια, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία το περασμένο καλοκαίρι, κάτι που άνοιξε τον δρόμο για τη διατήρησή του στο καλεντάρι, φέρνοντας ξανά στη χώρα μας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου γυναικείου τένις.

Το 250αρι θα διεξαχθεί λίγο μετά το Wimbledon της νέας σεζόν, από τις 12 ως τις 18 Ιουλίου.