Ενισχύει την Ακαδημία του ο Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Μέχελεμπ

Σε μια ακόμη κίνηση με φόντο το μέλλον προχώρησε ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 18χρονου Σάμι Μέχελεμπ, ενισχύοντας την Ακαδημία του συλλόγου.

Ο νεαρός Γαλλοαλγερινός αγωνίζονταν μέχρι πρότινος στη Τζένοα, καταγράφοντας την περσινή σεζόν με την Κ18 του ιταλικού συλλόγου 22 συμμετοχές με απολογισμό δύο γκολ και μια ασίστ σε 781' αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει τη μεταγραφή του Sami Meheleb.

Γεννημένος στις 19 Ιουνίου 2008 στη Μασσαλία, αγωνίζεται ως εξτρέμ και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην SC Air Bel.

Από το καλοκαίρι του 2024 αγωνιζόταν στην Ιταλία, στην Ακαδημία της Genoa.

Sami, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού».