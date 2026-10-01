ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στο Περιστέρι, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε πέντε αγώνες από τη League 1 και τη League 2 της Αγγλίας και κέρδισε 20.447,32 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στο Σκορ Πλασέ 6 της 1ης ιπποδρομίας από το Brighton, ένας νικητής κέρδισε 2.520 ευρώ.