ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 22 έως τις 28 Σεπτεμβρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 24 εκατομμύρια ευρώ.

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
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Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στο Περιστέρι, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε πέντε αγώνες από τη League 1 και τη League 2 της Αγγλίας και κέρδισε 20.447,32 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στο Σκορ Πλασέ 6 της 1ης ιπποδρομίας από το Brighton, ένας νικητής κέρδισε 2.520 ευρώ.

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ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

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