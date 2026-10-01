«Σαρωτική» η Εθνική Ελπίδων κόντρα στη Λετονία - «Βλέπει» Euro U21 (vids)

Με το βλέμμα στραμμένο στην τελική αγωνιστική των προκριματικών του Euro U21 βρίσκεται πλέον η Εθνική Ελπίδων, μετά τη νίκη της με 4-2 απέναντι στη Λετονία στη Λιβαδειά.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε τους βαθμούς της Γερμανίας στην κορυφή του ομίλου και πλέον όλα θα κριθούν στο φινάλε. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη ήταν ο Αλμύρας και ο Κωστούλας, οι οποίοι σημείωσαν από δύο τέρματα.

Η Ελλάδα χρειάζεται πλέον να κάνει το καθήκον της απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία στις 6 Οκτωβρίου και παράλληλα να περιμένει απώλεια βαθμών της Γερμανίας, προκειμένου να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση.

Υπάρχει, ωστόσο, και δεύτερο σενάριο. Εφόσον η Γερμανία συνεχίσει χωρίς απώλειες, η μάχη για το απευθείας εισιτήριο θα μεταφερθεί στη σύγκριση με την Ιταλία, με τη διαφορά τερμάτων να αποτελεί το κριτήριο που θα καθορίσει την τελική κατάταξη.

Η Εθνική Ελπίδων, λοιπόν, βρίσκεται πλέον μία αγωνιστική μακριά από έναν στόχο που παραμένει ανεκπλήρωτος εδώ και 24 χρόνια: την παρουσία της σε τελική φάση Euro U21.

Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα της Ελλάδας Κ21 στη Λιβαδειά, καθώς μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά είχε ήδη χτίσει προβάδισμα δύο τερμάτων.

Το πρώτο «χτύπημα» ήρθε μόλις στο 5’. Ο Πνευμονίδης δημιούργησε τις προϋποθέσεις με γύρισμα προς το σημείο του πέναλτι και ο Αλμύρας εκτέλεσε άψογα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η πίεση της ομάδας του Γιάννη Ταουσιάνη συνεχίστηκε και σύντομα απέφερε δεύτερο γκολ. Ο Γκούμας ανέλαβε την εκτέλεση του κόρνερ και ο Κωστούλας πήδηξε ψηλότερα από όλους, γράφοντας με κεφαλιά το 2-0.

Παρά το δύσκολο ξεκίνημα, η Λετονία κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι στο 27’. Μια βαθιά μπαλιά έφερε αναστάτωση στα μετόπισθεν της Ελλάδας και ο Πατρικέγεβς εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια, παίρνοντας το ριμπάουντ και μειώνοντας σε 2-1.

Η απάντηση της Εθνικής, ωστόσο, ήταν άμεση και ήρθε πριν από την ανάπαυλα. Στο 37ο λεπτό ο Αλμύρας πρωταγωνίστησε ξανά, κατεβάζοντας με εξαιρετικό τρόπο τη σέντρα του Παπακανέλλου. Ακολούθησε συνεργασία με τον Πνευμονίδη και το τελείωμα του επιθετικού της Ελλάδας κατέληξε στα δίχτυα για το 3-1 και το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Το δεύτερο ημίχρονο εξελίχθηκε με την Ελλάδα να διατηρεί τον έλεγχο και να ψάχνει ένα ακόμη τέρμα. Αυτό ήρθε στο 53’, όταν ο Μπρέγκου έβγαλε τη σέντρα και ο Κωστούλας με νέα κεφαλιά νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 4-1. Έτσι, μετά τον Αλμύρα, και ο ίδιος συμπλήρωσε δύο γκολ στην αναμέτρηση.

Στο υπόλοιπο διάστημα η Εθνική δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να διευρύνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά, όμως δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες της. Η Λετονία κατάφερε τελικά να διαμορφώσει το τελικό 4-2 στις καθυστερήσεις, χωρίς να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης και τη σημαντική νίκη της Ελλάδας.

ΕΛΛΑΔΑ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μοναστηρλής, Κωστούλας (62’ Κάτρης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας, Μπακούλας, Γκούμας (46’ Μπρέγκου), Πνευμονίδης (79’ Αποστολάκης), Παπακανέλλος (62’ Χατσίδης), Μύθου (79’ Θεοδοσουλάκης).

ΛΕΤΟΝΙΑ (Γιάκουμπ Ντοβαλίλ): Παρφγιόνους, Τιχίνοβικς (46’ Κάνγκαρς), Κράγκλικς, Σεμέσκο, Λορμάνις, Μέλνις (79’ Ίβουλανς), Πατρικέγεβς, Τσέσνιεκς, Ανίσκο (68’ Κλαβίνσκις), Μέζαρκς (62’ Βέινμπεργκς), Πατίκα (62’ Λιζούνοβς).