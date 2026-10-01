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Μαντζούκας: «Προσπαθώ να παίρνω σωστές αποφάσεις – Χρειαζόμαστε τον κόσμο»

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε για το ματς με την Μακάμπι, αλλά και την εμφάνισή του κόντρα στη Βιλερμπάν. 

Μαντζούκας: «Προσπαθώ να παίρνω σωστές αποφάσεις – Χρειαζόμαστε τον κόσμο»
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Δηλώσεις έκανε ο Λευτέρης Μαντζούκας στο κανάλι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Ο φόργουορντ του «τριφυλλιού» τόνισε πως χάρηκε για τη βοήθεια που έδωσε στο ματς με τη Βιλερμπάν και τώρα περιμένει ένα σκληρό ματς με τη Μακάμπι, στο οποίο η ομάδα χρειάζεται τον κόσμο της.

Οι δηλώσεις του Μαντζούκα:

Είναι η δεύτερη εβδομάδα της EuroLeague. Πώς προετοιμάζεται η ομάδα για να παίξει το δεύτερο παιχνίδι μέσα σε δύο μέρες στην έδρα της;

«Όπως είπατε, είναι το δεύτερο παιχνίδι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Προετοιμαστήκαμε σήμερα και αύριο το πρωί. Χρειαζόμαστε τον κόσμο στο πλευρό μας και είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε το δεύτερο παιχνίδι αυτής της εβδομάδας».

Μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση για εσένα κόντρα στη Βιλερμπάν. Πόσο σε έχει βοηθήσει η ομάδα και ο προπονητής σε αυτό το βήμα παραπάνω;

«Κάνω το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα χθες. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο».

Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συμβουλή από τον προπονητή που μπορείς να μοιραστείς μαζί μας;

«Προσπαθώ να παίρνω σωστές αποφάσεις όσο περισσότερο μπορώ και να είμαι όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένος».

Τι πρέπει να προσέξετε αυτή τη φορά απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ;

«Η Μακάμπι είναι μια ομάδα που έχει κατακτήσει τίτλους στην EuroLeague. Σίγουρα θα έρθουν για να παίξουν όσο πιο σκληρά μπορούν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας και να πάμε για τη δεύτερη νίκη της εβδομάδας».

Η εικόνα του γηπέδου σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι σάς δίνει όλο και μεγαλύτερο κίνητρο για να πετύχετε τους στόχους σας;

«Φυσικά, όπως είπα και πριν, ο κόσμος είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Θέλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό κάθε φορά και ανυπομονούμε για το αυριανό παιχνίδι».

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