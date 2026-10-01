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Ελλάδα - Ολλανδία: Με Σάλιακα, Ανδρούτσο και Ιωαννίδη η ενδεκάδα

Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον μεγάλο αγώνα με τους «οράνιε».

Ελλάδα - Ολλανδία: Με Σάλιακα, Ανδρούτσο και Ιωαννίδη η ενδεκάδα
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Η Ελλάδα υποδέχεται την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Β' Ομίλου της League A του Nations League στην Τούμπα.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρηση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τις επιλογές του με τον Σάλιακα να ξεκινά βασικός αντί του τραυματία Βαγιαννίδη, ενώ φανέλα βασικού θα πάρει και ο Ιωαννίδης.

Ο Τζολάκης παραμένει κάτω από τα δοκάρια, με τον μπακ του Ολυμπιακού να παίρνει θέση ως δεξί μπακ. Από εκεί και πέρα παραμένουν στην ενδεκάδα οι Ρέτσος, Μαυροπάνος και Τσιμίκας. Ο Ανδρούτσος μαζί με τον Κουρμπέλη θα είναι τα χαφ, με τους Καρέτσα και Τζόλη στα άκρα, ενώ επιθετικό δίδυμο οι Ιωαννίδης και Παυλίδης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Κουρμπέλης, Καρέτσας, Τζόλης, Ιωαννίδης, Παυλίδης.

Ολλανδία (Τσάβι): Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Γούριαν Τίμπερ, Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Τιλ, Φέερμαν, Κούιντεν Τίμπερ, Σάμερβιλ, Μέερντινκ, Ρούμπεν φαν Μπόμελ.

https://www.instagram.com/p/Dd9c4yGK4cD/
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