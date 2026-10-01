Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για το παιχνίδι με τη Βίρτους - Μέσα ο Τζόσεφ

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Βίρτους στη Μπολόνια (01/10, 21:30), θέλοντας να κάνει το τρία στα τρία στην φετινή EuroLeague και ταυτόχρονα να κλείσει θετικά την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.

Περίπου δύο ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Έλληνα τεχνικό να υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες του Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση και δηλώνει κανονικά «παρών» για την αναμέτρηση με τους Ιταλούς.

Ταυτόχρονα, στη δωδεκάδα βρίσκεται και ο Μπράιαντ Ντάνστον, ενώ θυμίζουμε πως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν έχει ταξιδέψει με την αποστολή, έχοντας τεθεί νοκ-άουτ με πρόβλημα τενοντίτιδας.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ, Ντάνστον.