Ολυμπιακός: Εκτός «διαβαλοβδομάδας» ο Μιλουτίνοφ

Μετά την κατάκτηση του Super Cup ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια με Ζαλγκίρις Ζάλγκιρις (29/09, 20:00) για τη 2η αγωνιστική και Βίρτους (01/10, 21:30) για την 3η αγωνιστική.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δε μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα με αποτέλεσμα να μην ακολουθεί την αποστολή των «ερυθρόλευκων» σε Λιθουανία και Ιταλία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας για τον Μιλουτίνοβ

Για το αν αγωνιστεί ο Μιλουτίνοβ στα επόμενα δύο ματς: “Νομίζω πως όχι. Ο Μιλουτίνοβ έχει μια τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί και αποφασίστηκε από το ιατρικό τιμ να κάνει θεραπείες και ενδυνάμωση για να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό. Γιατί έπαιζε με πόνο και δεν μπορούσε να παίξει έτσι όπως έπρεπε”.