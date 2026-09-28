Ντάνστον: «Ελπίζω να πάρω ελληνικό διαβατήριο, αλλά δεν εξαρτάται από εμένα»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράιαντ Ντάνστον, με τον έμπειρο σέντερ μάλιστα να ακολουθεί την αποστολή της ομάδας στο Κάουνας για τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις.

Ο Ντάνστον με δηλώσεις του δεν έκρυψε την επιθυμία του να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. «Ελπίζω, είμαι παντρεμένος με Ελληνίδα εδώ και οκτώ χρόνια, έχω δύο παιδιά που είναι Έλληνες, οπότε έχει λογική. Όμως δεν είμαι υπεύθυνος γι’ αυτό», τόνισε ο 40χρονος σέντερ.

Όσο για τη συμφωνία του με τον Ολυμπιακό, είπε: «Άρχισα την προετοιμασία, με κάλεσαν να προπονούμαι με την ομάδα και αφού δεν είχα τίποτε άλλο να κάνω πήγα για να κρατιέμαι σε φόρμα. Περίμενα για κάποια άλλη επιλογή και είδαν στον Ολυμπιακό ότι μπορώ να βοηθήσω. Μπορώ να δώσω ενέργεια, εμπειρία, να κρατώ ενωμένα τα παιδιά στα αποδυτήρια, να βοηθώ στο γήπεδο ή να φωνάζω από τον πάγκο ή στο παρκέ. Ό,τι μπορώ να κάνω, θα το κάνω. Είμαι πολύ χαρούμενος, βλέπω την ομάδα που έχουμε, έχει μεγάλες δυνατότητες, παιδιά με πολύ ταλέντο και διψασμένα. Έχω κι εγώ αρκετό καύσιμο ακόμη στο ντεπόζιτο, θα είναι μια συναρπαστική σεζόν. Προσπαθώ να αποδείξω πως η ηλικία είναι απλώς ένα αριθμός. Δεν τα κοιτάζω αυτά, προσπαθώ να παίζω, να το διασκεδάσω και είμαι ευλογημένος που μπορώ να παίξω ξανά μπάσκετ και ευχαριστώ τον Ολυμπιακό που με έφερε στην ομάδα», επισήμανε. Όσο για το αυριανό ματς απέναντι σε μια ομάδα που έχει υπηρετήσει στο παρελθόν, είπε: «Η Ζάλγκιρις είναι πάντα σκληρή ομάδα, παλεύει για κάθε κατοχή, έχει ταλέντο, παίζει γρήγορα στην έδρα της και έχει ταλέντο. Θα είναι δύσκολο ματς και πρέπει να κάνουμε τα μικρά πράγματα που ξέρει να κάνει ο Ολυμπιακός για να κερδίζει. Ο Βαλαντσιούνας είναι πολύ δυνατός, έπαιξε πολύ καλά στην πρεμιέρα, ήμουν fan του και τον παρακολουθούσα πολύ στο ΝΒΑ».