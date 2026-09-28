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Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές της μάχης στο Κάουνας για τη Euroleague

Δείτε τους διαιτητές που θα διευθύνουν το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός, για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.

Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές της μάχης στο Κάουνας για τη Euroleague
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Ο Ολυμπιακός έχει δύσκολη έξοδο στο πρώτο μισό της πρώτης διπλής εβδομάδας στη διοργάνωση, καθώς παίζει με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Η Euroleague ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση, με τους Σάσα Πουκλ από τη Σλοβενία, Εμίλιο Πέρεθ από την Ισπανία και Λούκα Καρντούμ από την Κροατία να αποτελούν τη διαιτητική τριάδα.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Τρίτης (29/09), ελληνική παρουσία θα υπάρχει σε δύο ακόμη αναμετρήσεις. Στο Αναντολού Εφές - Ρεάλ (20:00), η Βάσω Τσαρούχα θα διευθύνει το παιχνίδι μαζί με τους Μίλαν Νέντοβιτς και Σαούλιους Ράτσις, ενώ στο Παρί - Παρτίζαν (21:45), ο Γιάννης Φούφης θα είναι στη διαιτητική τριάδα μαζί με τους Κάρλος Περούγκα και Σέρχιο Μανουέλ.

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