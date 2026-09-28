· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Πάπας

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού θα αγωνίζεται τη φετινή σεζόν ο Τζορτζ Πάπας.

Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Πάπας
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Ο ομογενής γκαρντ μετείχε το φετινό καλοκαίρι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και αποφασίστηκε η επίσημη επιστροφή του στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι την Δευτέρα (28/09) ανακοίνωσαν την έναρξη συνεργασίας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζορτζ Πάπας. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Το Who is Who

Γεννήθηκε:15/04/1998

Υπηκοότητα: Ελλάδα - ΗΠΑ

Θέση: Guard

Προηγούμενες ομάδες

Monmouth Hawks (2017-2022)

Ολυμπιακός (2022-2024)

Προμηθέας Πατρών (2024)

Περιστέρι (2024-2025)

Πανιώνιος (2025)

Μαρούσι (2025-26)

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Πρωταθλητής Ελλάδος (2023)

Κυπελλούχος Ελλάδος (2023)

Greek Super Cup (2022, 2023)

Οι αριθμοί του τη σεζόν 2025-26...

Με την φανέλα του Αμαρουσίου, σε σύνολο 15 αγώνων είχε μέσο όρο 6.7 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ. Με εκείνη του Πανιωνίου, σε σύνολο 10 αγώνων, είχε 5.9 πόντους, 1.7 ριμππαουντ και 1.4 ασίστ».

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