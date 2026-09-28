Έβγαλαν… πόνο οι Γερμανοί: Ο προσβλητικός τίτλος της Bild - Όσα λένε τα διεθνή ΜΜΕ για την Εθνική

Η Ελλάδα πανηγύρισε μία ιστορική νίκη με 1-0 απέναντι στη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, χάρη στο γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, ωστόσο η επιτυχία της «γαλανόλευκης» δεν έτυχε της ίδιας αντιμετώπισης από όλα τα γερμανικά μέσα.

Η Bild επέλεξε έναν ιδιαίτερα υποτιμητικό τίτλο για να αναφερθεί στη νίκη του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, γράφοντας «Fußball-Zwerg bremst Klopp aus», το οποίο μεταφράζεται ως «Ομάδα-νάνος του ποδοσφαίρου βάζει φρένο στον Κλοπ». Στον υπέρτιτλο του δημοσιεύματος, μάλιστα, το γερμανικό μέσο ανέφερε πως «Η Ελλάδα δεν κατάφερε καν να φτάσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για την ιστορική νίκη της Εθνικής

Το σπουδαίο «διπλό» της Ελλάδας βρέθηκε στο επίκεντρο των διεθνών ΜΜΕ, τα οποία σχολίασαν με πιο… σοβαρό τρόπο σε σχέση με την Bild. Τα διεθνή Μέσα στάθηκαν τόσο στην επιτυχία της «γαλανόλευκης» όσο και στο ανεπιτυχές εντός έδρας ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ.

Sport1.de: «Το ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ εντός έδρας έχει πικρή κατάληξη. Πολλές σκληρές μονομαχίες, λίγο ποδόσφαιρο με θέαμα. Η πρώτη ήττα του Κλοπ ως ομοσπονδιακού προπονητή αποτέλεσε ταυτόχρονα και μια ιστορική πρωτιά. Στον ενδέκατο αγώνα της απέναντι στην Ελλάδα, η Γερμανία υπέστη την πρώτη της ήττα στην ιστορία».

Sky Sport Γερμανίας: «Η Γερμανία υπέστη την πρώτη της ήττα υπό την καθοδήγηση του Γιούργκεν Κλοπ, δεχόμενη ένα άτυχο αυτογκόλ από τον Κίμιχ. Στο ντεμπούτο του Κλοπ σε εντός έδρας αγώνα, η γερμανική ομάδα παρουσίασε βελτίωση στην άμυνα, αλλά παρέμεινε αναποτελεσματική στην επίθεση. Η Ελλάδα αξιοποίησε μία από τις ελάχιστες ευκαιρίες της για να εξασφαλίσει τη νίκη».

BBC: «Η αναμονή του Γιούργκεν Κλοπ για την πρώτη του νίκη ως προπονητής της Γερμανίας συνεχίστηκε, καθώς η ομάδα του υπέστη απρόσμενη ήττα εντός έδρας από την Ελλάδα για το Nations League. Παρά την υπεροχή τους, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Η Ελλάδα, 41η στην παγκόσμια κατάταξη, δεν είχε κερδίσει ποτέ τη Γερμανία στις 10 προηγούμενες αναμετρήσεις τους πριν από το βράδυ της Κυριακής (επτά ήττες και τρεις ισοπαλίες)».

Guardian: «Μια τεράστια νίκη για την Ελλάδα, μια εξαιρετικά απογοητευτική βραδιά για τους Γερμανούς. Ο Γιούργκεν Κλοπ έχει συγκεντρώσει έναν βαθμό σε δύο παιχνίδια ως προπονητής».

L'Equipe: «Ένα τέλειο χτύπημα. Με στιβαρή άμυνα και στοχευμένη επίθεση, η Ελλάδα εξέπληξε τη Γερμανία και τον Γιούργκεν Κλοπ στο Άουγκσμπουργκ την Κυριακή».

Gazzetta dello Sport: «Η Ελλάδα χτύπησε στο σπίτι του Κλοπ και χάλασε το ντεμπούτο του εντός έδρας με ένα γκολ του Κουρμπέλη».

Le Figaro: «Κακό ξεκίνημα. Στο ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ εντός έδρας στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας, η ομάδα ηττήθηκε με 0-1 από την Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ το βράδυ της Κυριακής — μια ήττα στη 2η αγωνιστική του Nations League που προκαλεί αναστάτωση».

Kronen-Zeitung: «Οι Έλληνες πανηγυρίζουν! Ο Κλοπ υφίσταται την πρώτη του ήττα στον πάγκο της Γερμανίας».

Blick: «Η Γερμανία χάνει από την Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Γιούργκεν Κλοπ έκανε έτσι ένα άδοξο ξεκίνημα ως προπονητής της εθνικής ομάδας. Ο Κλοπ "πέτυχε" κάτι που είχε να συμβεί στη Γερμανία πάνω από 60 χρόνια: είναι ο πρώτος προπονητής μετά τον Χέλμουτ Σεν που αποτυγχάνει να εξασφαλίσει νίκη στα δύο πρώτα του παιχνίδια».

AS: «Ελληνική τραγωδία για τον Κλοπ. Μια σκληρή ήττα για τη Γερμανία του Κλοπ, μιας ομάδας που απλώς δεν μπορεί να βρει ρυθμό. Ένας βαθμός σε δύο παιχνίδια. Ο Κουρμπέλης πρωταγωνίστησε στο δράμα».

Marca: «Ούτε ο Κλοπ καταφέρνει να βάλει τη Γερμανία σε τροχιά επιτυχίας. Η Γερμανία είχε εμπιστευτεί την εθνική ομάδα στον Γιούργκεν Κλοπ, ελπίζοντας ότι θα πυροδοτούσε μια ριζική αλλαγή μετά από άλλη μια απογοητευτική πορεία σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο, όπως συνέβη και με τους Φλικ και Νάγκελσμαν πριν από αυτόν, δυσκολεύεται να κάνει καλό ξεκίνημα».

Athletic: «Ο Γιούργκεν Κλοπ γνωρίζει την ήττα στο δεύτερο παιχνίδι του ως προπονητής της εθνικής Γερμανίας. Ένα σουτ του Δημήτρη Κουρμπέλη, που άλλαξε πορεία, ήταν αρκετό για να χαρίσει στην Ελλάδα τη νίκη με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ — προκαλώντας μεγάλη απογοήτευση στον πρώην τεχνικό της Λίβερπουλ».