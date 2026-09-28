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Παναθηναϊκός: Βασικός ο Λιβάι Γκαρσία στην ήττα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο

Βασικός αγωνίστηκε ο Λιβάι Γκαρσία του Παναθηναϊκού στην ήττα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με 2-1 από τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Παναθηναϊκός: Βασικός ο Λιβάι Γκαρσία στην ήττα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο
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Με τον παίκτη του «τριφυλλιού» στο αρχικό σχήμα, οι «Soca Warriors» δεν τα κατάφεραν στην αναμέτρηση που έγινε στο Hasely Crawford Stadium του Πορτ οφ Σπέιν.

Το Τρινιντάντ και Τομπάγκο άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό με δυνατό δεξί σουτ του Ντάνιελ Φίλιπς, έξω από την περιοχή. Η Δομινικανή Δημοκρατία, όμως, κατάφερε να απαντήσει πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Στο 42', ο Χάιντς Μέρσελ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Η ανατροπή για τους φιλοξενούμενους ολοκληρώθηκε στο 50ό λεπτό, όταν ο Μαριάνο Ντίας σκόραρε για το 2-1, το οποίο έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Λιβάι Γκαρσία αγωνίστηκε βασικός για το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, όμως η ομάδα του δεν κατάφερε να αποφύγει τη δεύτερη ήττα του σε ισάριθμα παιχνίδια στον Α’ όμιλο του CONCACAF Nations League. Από την πλευρά τους, οι φιλοξενούμενοι έκαναν το «2 στα 2».

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