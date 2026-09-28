Διθυραμβικά σχόλια για την Εθνική: «Ανερχόμενη δύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο»!
Αποθεωτικά είναι τα σχόλια για την Εθνική Ελλάδα, μετά το ιστορικό «διπλό» (1-0), επί της Γερμανίας στο Nations League.
Χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρει αναλυτής του CBS, Μίχαελ Λαχούντ, ο οποίος χαρακτηρίζει τη «γαλανόλευκη» «ανερχόμενη δύναμη».
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του σχολιασμού του για την αναμέτρηση, ο Λαχούντ στάθηκε στην αγωνιστική εξέλιξη της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία.
«Είναι μια ανερχόμενη δύναμη, είναι μια αναπτυσσόμενη παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μην υποτιμάτε την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναλυτής του CBS.
Η Ελλάδα πέτυχε για πρώτη φορά στην ιστορία της νίκη απέναντι στη Γερμανία, με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να πετυχαίνει στο 74ο λεπτό το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε έτσι το «2 στα 2» στη League A κι ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου, έχοντας φύγει νικήτρια από δύο ιδιαίτερα απαιτητικές έδρες.