Ο Ντένις Σμιθ Τζούνιορ επιστρέφει στο NBA για τους Μαϊάμι Χιτ

Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, οι Χιτ έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Ντένις Σμιθ Τζούνιορ και θέλουν να του δώσουν την ευκαιρία να επιστρέψει στο NBA. Ο 28χρονος γκαρντ είχε επιλεγεί στο Νο. 9 του Draft του 2017 από τους Ντάλας Μάβερικς και έκτοτε έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, στους Νιου Γιορκ Νικς, τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, τους Σάρλοτ Χόρνετς και τους Μπρούκλιν Νετς.

Τελευταία του συμμετοχή σε αγώνα NBA ήταν τη σεζόν 2023/24 με τους Νετς. Εκείνη τη χρονιά αγωνίστηκε σε 56 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 6,6 πόντους, 2,9 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ και 1,2 κλεψίματα σε 18,9 λεπτά συμμετοχής.

Το 2025 φόρεσε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, αγωνιζόμενος και στην EuroLeague, πριν επιχειρήσει να επιστρέψει στο NBA μέσω των Μάβερικς. Παρότι συμμετείχε στην προετοιμασία της ομάδας, τελικά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στο ρόστερ.

Στη συνέχεια, ο Σμιθ Τζούνιορ βρέθηκε στη G League, όπου αγωνίστηκε αρχικά με τους Γουισκόνσιν Χερντ και στη συνέχεια με τους Σκάιφορς. Σε 21 παιχνίδια της regular season μέτρησε 8,2 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 6,7 ασίστ κατά μέσο όρο.