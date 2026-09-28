· Λεβαδειακός

Επίσημο: Ο Νόρμπερτ Γκιομπέρ στον Λεβαδειακό

Σε ακόμα μία μεταγραφική ενίσχυση προχώρησαν οι Βοιωτοί.

Επίσημο: Ο Νόρμπερτ Γκιομπέρ στον Λεβαδειακό
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Σε ακόμα μία μεταγραφή προχώρησε ο Λεβαδειακός, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Νόρμπερτ Γκιομπέρ.

Ο έμπειρος στόπερ έχει παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, καθώς μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε τελική φάση Euro και τη Serie A.

Παράλληλα σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτή αναμένεται να μην είναι η τελευταία κίνηση των Βοιωτών στο μεταγραφικό παζάρι.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Νόρμπερτ Γκιομπέρ.

Γεννημένος στις 3/7/1992, ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός μετράει 55 διεθνείς παρουσίες με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, μεταξύ άλλων και σε τελική φάση Euro, έχοντας ένα πλούσιο βιογραφικό σε σημαντικούς συλλόγους και πρωταθλήματα

Με 114 συμμετοχές στη Serie A, ακόμα 17 στο Κύπελλο Ιταλίας αλλά και 125 εμφανίσεις στη Serie B, έχει αγωνιστεί σε Ρόμα, Μπάρι, Σαλερνιτάνα, Κατάνια και Περούτζια. Επιπλέον έχει περάσει και από το ρωσικό πρωτάθλημα, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα της Τέρεκ Γκρόζνι.

Την περασμένη χρονιά έκανε μία γεμάτη σεζόν στη Σαουδική Αραβία με την Αλ-Κολούντ, καταγράφοντας 33 συμμετοχές.

Νόρμπερτ σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!»

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