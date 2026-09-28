Γιοβάνοβιτς: «Ξέραμε ότι πρέπει να υποφέρουμε – Δώσαμε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο»

Όλα όσα είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Γιοβάνοβιτς: «Ξέραμε ότι πρέπει να υποφέρουμε – Δώσαμε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο»
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Στην προσήλωση των ποδοσφαιριστών του στο πλάνο αλλά και τη μαχητικότητα που έβγαλε η Εθνική μας ομάδα απέναντι στη Γερμανία, στάθηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του μετά το ιστορικό «διπλό» στο Άουγκσμπουργκ.

Για το πώς αισθάνεται μετά τη σπουδαία αποψινή νίκη: «Πολύ χαρούμενος. Είναι τεράστια νίκη για το ποδόσφαιρό μας αλλά και για τη διοργάνωση που βρισκόμαστε τώρα. Στα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, δύο νίκες, ιδανικό ξεκίνημα! Σίγουρα έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις στα επόμενα δύο παιχνίδια που θα είναι στην έδρα μας. Τις προσδοκίες που δημιουργήσαμε να τις κρατήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο».

Για το τι προσδίδει αυτή η νίκη στην Εθνική: «Σίγουρα το βασικό για να κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια πρέπει να υποφέρει. Ξέραμε πως έπρεπε να υποφέρουμε και υποφέραμε. Οι ποδοσφαιριστές μου δώσανε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Μη ξεχνάμε ότι το προηγούμενο παιχνίδι πριν 3 μέρες ήταν πολύ απαιτητικό. Σήμερα ήταν ακόμα πιο απαιτητικό. Είχαμε θα έλεγα μια πολύ σωστή νοοτροπία σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και καταφέραμε στο τέλος να κερδίσουμε! Σίγουρα το ότι οι παίκτες μου ήταν έτοιμοι να υποφέρουν μας έδωσε αυτή τη σημαντική νίκη!»

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