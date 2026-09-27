Γερμανία - Ελλάδα: Ο Κουρμπέλης ανοίγει το σκορ και βάζει φωτιά στη WWK Αρένα - Βίντεο

Δείτε το γκολ με το οποίο η Εθνική μας προηγείται απέναντι στην Γερμανία 

Γερμανία - Ελλάδα: Ο Κουρμπέλης ανοίγει το σκορ και βάζει φωτιά στη WWK Αρένα - Βίντεο
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Η Εθνική μας ομάδα ανοίγει το σκορ με σουτ του Δημήτρη Κουρμπέλη και βάζει τα θεμέλια για μια νίκη - θρίαμβο στην WWK Αρένα.

Εδώ και ώρα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και έχει βάλει δύσκολα στη Γερμανία. Η αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 59΄ τον δικαιώνει απόλυτα και με σουτ από τα όρια της περιοχής σκοράρει για το 0-1.

Το σουτ του Κουρμπέλη κόντραρε και λίγο στον αμυντικό, αλλάζοντας πορεία και ξεγελώντας τον Νούμπελ, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του!

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