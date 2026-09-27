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Βαθμολογία Nations League: Η απόλυτη Ελλάδα στην κορυφή!

Μόνη πρώτη η τρομερή «γαλανόλευκη» που... τρελαίνει κόσμο!

Βαθμολογία Nations League: Η απόλυτη Ελλάδα στην κορυφή!
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Η τρομερή Ελλαδάρα «καθάρισε» τη Γερμανία με 1-0 μέσα στο σπίτι της και με 2/2 είναι μόνη πρώτη!

Στο άλλο παιχνίδι η Ολλανδία πέρασε με δυσκολία με 2-1 από τη Σερβία.

Τα αποτελέσματα

Σερβία-Ολλανδία 1-2 (46' Γιόβιτς - 30' πεν., 69' Μέερντινκ)

Γερμανία-Ελλάδα 0-1 (74’ Κουρμπέλης)

Η βαθμολογία

  1. Ελλάδα 6
  2. Ολλανδία 4
  3. Γερμανία 0
  4. Σερβία 0

Η επόμενη αγωνιστική

Πέμπτη (1/10)

Γερμανία-Σερβία (21:45)

Ελλάδα-Ολλανδία (21:45)

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