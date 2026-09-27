Βαθμολογία Nations League: Η απόλυτη Ελλάδα στην κορυφή!

Η τρομερή Ελλαδάρα «καθάρισε» τη Γερμανία με 1-0 μέσα στο σπίτι της και με 2/2 είναι μόνη πρώτη!

Στο άλλο παιχνίδι η Ολλανδία πέρασε με δυσκολία με 2-1 από τη Σερβία.

Τα αποτελέσματα

Σερβία-Ολλανδία 1-2 (46' Γιόβιτς - 30' πεν., 69' Μέερντινκ)

Γερμανία-Ελλάδα 0-1 (74’ Κουρμπέλης)

Η βαθμολογία

Ελλάδα 6 Ολλανδία 4 Γερμανία 0 Σερβία 0

Η επόμενη αγωνιστική

Πέμπτη (1/10)

Γερμανία-Σερβία (21:45)

Ελλάδα-Ολλανδία (21:45)