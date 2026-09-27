Βαθμολογία Nations League: Η απόλυτη Ελλάδα στην κορυφή!
Μόνη πρώτη η τρομερή «γαλανόλευκη» που... τρελαίνει κόσμο!
Η τρομερή Ελλαδάρα «καθάρισε» τη Γερμανία με 1-0 μέσα στο σπίτι της και με 2/2 είναι μόνη πρώτη!
Στο άλλο παιχνίδι η Ολλανδία πέρασε με δυσκολία με 2-1 από τη Σερβία.
Τα αποτελέσματα
Σερβία-Ολλανδία 1-2 (46' Γιόβιτς - 30' πεν., 69' Μέερντινκ)
Γερμανία-Ελλάδα 0-1 (74’ Κουρμπέλης)
Η βαθμολογία
- Ελλάδα 6
- Ολλανδία 4
- Γερμανία 0
- Σερβία 0
Η επόμενη αγωνιστική
Πέμπτη (1/10)
Γερμανία-Σερβία (21:45)
Ελλάδα-Ολλανδία (21:45)