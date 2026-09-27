Nations League: Η Πορτογαλία πήρε το ντέρμπι με τη Νορβηγία - Τα αποτελέσματα της ημέρας

Η Ελλάδα πήρε μία ιστορική νίκη απέναντι στη Γερμανία εκτός έδρας. Η «γαλανόλευκη» κέρδισε με 1-0, με τον Κουρμπέλη να βρίσκει δίχτυα. Στο άλλο ματς του ομίλου η Ολλανδία επικράτησε της Σερβίας 2-1 και ανέβηκε στους τέσσερις βαθμούς. Ο Μέρντινκ πέτυχε και τα δύο τέρματα των Οράνιε, ενώ προσωρινά είχε ισοφαρίσει ο Γιόβιτς.

Η Δανία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, επικρατώντας 2-0 της Ουαλίας, με αυτογκόλ του Ντέιβις και γκολ του Ίσακσεν. Στον ίδιο όμιλο η Πορτογαλία πήρε ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα της Νορβηγίας με 2-1 και σκόρερ τους Ζοάο Φέλιξ και Γκονσάλο Ράμος.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Αυστρία νίκησε 3-1 το Κόσοβο, Η Ιρλανδία 0-3 το Ισραήλ, το Γιβραλτάρ έμεινε στο 0-0 με την Ανδόρρα και η Λιθουανία ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Αζερμπαϊτζάν.

Τα αποτελέσματα της ημέρας:

League A:

Σερβία - Ολλανδία 1-2

Γερμανία - ΕΛΛΑΔΑ 0-1

Δανία - Ουαλία 2-0

Νορβηγία - Πορτογαλία 1-2

League B:

Αυστρία - Κόσοβο 3-1

Ισραήλ - Ιρλανδία 0-3

League D:

Λιθουανία - Αζερμπαϊτζάν 1-1

Γιβραλτάρ - Ανδόρρα 0-0