Nations League: Η Πορτογαλία πήρε το ντέρμπι με τη Νορβηγία - Τα αποτελέσματα της ημέρας
Η Ελλάδα «άλωσε» τη WWK Αρένα, η Πορτογαλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας εκτός έδρας και η Ολλανδία νίκησε 2-1 τη Σερβία. Τα αποτελέσματα της ημέρας για το Nations League.
Η Ελλάδα πήρε μία ιστορική νίκη απέναντι στη Γερμανία εκτός έδρας. Η «γαλανόλευκη» κέρδισε με 1-0, με τον Κουρμπέλη να βρίσκει δίχτυα. Στο άλλο ματς του ομίλου η Ολλανδία επικράτησε της Σερβίας 2-1 και ανέβηκε στους τέσσερις βαθμούς. Ο Μέρντινκ πέτυχε και τα δύο τέρματα των Οράνιε, ενώ προσωρινά είχε ισοφαρίσει ο Γιόβιτς.
Η Δανία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, επικρατώντας 2-0 της Ουαλίας, με αυτογκόλ του Ντέιβις και γκολ του Ίσακσεν. Στον ίδιο όμιλο η Πορτογαλία πήρε ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα της Νορβηγίας με 2-1 και σκόρερ τους Ζοάο Φέλιξ και Γκονσάλο Ράμος.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Αυστρία νίκησε 3-1 το Κόσοβο, Η Ιρλανδία 0-3 το Ισραήλ, το Γιβραλτάρ έμεινε στο 0-0 με την Ανδόρρα και η Λιθουανία ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Αζερμπαϊτζάν.
Τα αποτελέσματα της ημέρας:
League A:
Σερβία - Ολλανδία 1-2
Γερμανία - ΕΛΛΑΔΑ 0-1
Δανία - Ουαλία 2-0
Νορβηγία - Πορτογαλία 1-2
League B:
Αυστρία - Κόσοβο 3-1
Ισραήλ - Ιρλανδία 0-3
League D:
Λιθουανία - Αζερμπαϊτζάν 1-1
Γιβραλτάρ - Ανδόρρα 0-0