Στέφανος Τσιτσιπάς: Έκανε το πρώτο βήμα για το κυρίως ταμπλό στο Japan Open

Ο Έλληνας τενίστας ξεκίνησε νικηφόρα την παρουσία του στην Ασία, καθώς επικράτησε του 31χρονου Ιάπωνα στον πρώτο προκριματικό γύρο του «500αριού» στο Τόκιο.

Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος επικράτησε με 7-5, 6-2, βρίσκεται μία νίκη μακριά από την είσοδό του στο κυρίως ταμπλό του Japan Open. Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Ρίνκι Χιτζικάτα, Νο82 στον κόσμο, ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο του Ούγκο Καραμπέλι με 6-2, 6-3.

Ο Τσιτσιπάς δεν μπήκε καλά στην αναμέτρηση, καθώς ο Νισιόκα κατάφερε να κάνει break στο πρώτο game και να πάρει από νωρίς το προβάδισμα. Η απάντηση του Έλληνα πρωταθλητή, ωστόσο, ήταν άμεση. Έφερε το παιχνίδι στα ίσα, ισοφαρίζοντας σε 2-2, και στη συνέχεια οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το τέλος του σετ. Στο 12ο game ο Τσιτσιπάς βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε, έκανε το break και με 7-5 πήρε το πρώτο σετ, έπειτα από 49 λεπτά αγώνα.

Με την ψυχολογία πλέον υπέρ του, ο Τσιτσιπάς ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο σετ κι άσκησε έντονη πίεση στο σερβίς του Νισιόκα. Ο Έλληνας τενίστας εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε, σημείωσε τρία breaks και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αριστερόχειρα αντίπαλό του. Έτσι, έφτασε στο 6-2 κι ολοκλήρωσε νικηφόρα τον αγώνα του σε 1 ώρα και 28 λεπτά, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Japan Open.