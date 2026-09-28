Βαγγέλης Παυλίδης: «ΕΛΛΑΣ ΟΛΕ ΟΛΕ» μετά το ιστορικό διπλό της Ελλάδας στη Γερμανία

Το ιστορικό αποτέλεσμα της «γαλανόλευκης» στο Άουγκσμπουργκ πανηγύρισε στα social media ο επιθετικός της Μπενφίκα.

Ο Παυλίδης έκανε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά «ΕΛΛΑΣ ΟΛΕ ΟΛΕ».

Η Ελλάδα πέτυχε για πρώτη φορά στην ιστορία της νίκη απέναντι στη Γερμανία, με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να πετυχαίνει στο 74ο λεπτό το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε έτσι το «2 στα 2» στη League A κι ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου, έχοντας φύγει νικήτρια από δύο ιδιαίτερα απαιτητικές έδρες.

Το ποστ του Βαγγέλη Παυλίδη