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Βαγγέλης Παυλίδης: «ΕΛΛΑΣ ΟΛΕ ΟΛΕ» μετά το ιστορικό διπλό της Ελλάδας στη Γερμανία

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδας με 1-0 επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ, για τη 2η αγωνιστική του Nations League.

Βαγγέλης Παυλίδης: «ΕΛΛΑΣ ΟΛΕ ΟΛΕ» μετά το ιστορικό διπλό της Ελλάδας στη Γερμανία
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Το ιστορικό αποτέλεσμα της «γαλανόλευκης» στο Άουγκσμπουργκ πανηγύρισε στα social media ο επιθετικός της Μπενφίκα.

Ο Παυλίδης έκανε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά «ΕΛΛΑΣ ΟΛΕ ΟΛΕ».

Η Ελλάδα πέτυχε για πρώτη φορά στην ιστορία της νίκη απέναντι στη Γερμανία, με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να πετυχαίνει στο 74ο λεπτό το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε έτσι το «2 στα 2» στη League A κι ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου, έχοντας φύγει νικήτρια από δύο ιδιαίτερα απαιτητικές έδρες.

Το ποστ του Βαγγέλη Παυλίδη

https://www.instagram.com/p/DdzkwX8jMrb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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