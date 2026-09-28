Μετά το Γουέμπλεϊ, το Άουγκσμπουργκ: Η Ελλαδάρα έγραψε ιστορία στη Γερμανία

Η Εθνική Ελλάδας το έκανε ξανά! Έγραψε ακόμα ένα ένδοξο «διπλό» στην ιστορία της και έκανε την Ευρώπη να παραμιλά για μια ακόμα φορά...

Πριν τη σέντρα των δύο πρώτων αναμετρήσεων για τη League Phase του Nations League πολλά διεθνή μέσα έκαναν λόγο για τη «χρυσή γενιά» της Εθνικής Ελλάδας, αναφερόμενα κατά βάση στο πλούσιο μεσοεπιθετικό ταλέντο που έχει στη φαρέτρα του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Με παίκτες που αγωνίζονται σε κορυφαία κλαμπ, στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως στην Άρσεναλ και την Ντόρτμουντ και τους περισσότερους από τους ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχουν πλέον ευρωπαϊκές παραστάσεις οι προσδοκίες όλων ήταν πολύ ψηλά.

Ωστόσο, οι διεθνείς μας τις ξεπέρασαν και με το παραπάνω με τις δύο σπουδαίες εκτός έδρας νίκες που έκαναν, πρώτα στο Βελιγράδι με το buzzer beater γκολ του Δουβίκα που «ξέρανε» τη Σερβία για να ολοκληρωθεί η ολική ανατροπή, αλλά και με το «ριφιφί» στο Άουγκσμπουργκ για να έρθει επιτέλους η πρώτη νίκη της «Γαλανόλευκης» απέναντι στη Γερμανία το βράδυ της Κυριακής.

Η «άλωση» του Γουέμπλει και το DNA νικητή που χτίζεται

Δεν έχουν ακόμα περάσει δύο χρόνια από εκείνο το βράδυ της 10ης Οκτωβρίου του 2024, όταν η Εθνική μας ομάδα στη σκιά του αδόκητου χαμού του Τζόρτζ Μπάλντοκ αναγκάστηκε να «σφίξει τα δόντια» και να αγωνιστεί, παρά το πένθος της, απέναντι στην Αγγλία στο ιστορικό Γουέμπλει.

Οι πολυμήχανοι Έλληνες είχαν καταφέρει με φοβερό σόου του Βαγγέλη Παυλίδη που σκόραρε και τα δύο γκολ της Εθνικής μας εκείνο το βράδυ να φύγει με ιστορικό διπλό από το Γουέμπλει με σκορ 1-2. Ήταν το βράδυ που η Εθνική «ξανασυστήθηκε» ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη.

Αυτό το διπλό το βράδυ του Οκτωβρίου συνέβαλε στα μέγιστα μαζί με ακόμα ένα διπλό επί βρετανικού εδάφους, αυτή τη φορά στη Γλασκώβη και στο Χάμντεν Παρκ με το εμφατικό 0-3 απέναντι στη Σκωτία, ώστε η Εθνική μας να βρίσκεται στη League A του Nations League και να αντιμετωπίζει πλέον εθνικές ομάδες που διαχρονικά συγκαταλέγονται στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όπως η Γερμανία, αλλά και η Ολλανδία που έρχεται στην Τούμπα το βράδυ της Πέμπτης (01/10, 21:45)

Αυτή η γενιά ποδοσφαιριστών που είναι πιο ταλαντούχα από ποτέ και απαρτίζεται από ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που πρωταγωνιστούν στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης και έχει λύσεις σε όλες τις γραμμές του γηπέδου, δε μασάει ούτε από έδρες, ούτε από τη δυναμική του αντιπάλου που θα βρεθεί απέναντί της. Έχει θέσει ένα στόχο με πρωτεργάτη τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και θα εξαντλήσει τις πιθανότητές της για να τον επιτύχει.

Κι αυτός δεν είναι άλλος από την επιστροφή σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση και συγκεκριμένα στο Euro 2028 που διεξάγεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, επομένως σε γήπεδα και έδρες που η Εθνική ομάδα του Γιοβάνοβιτς έχει ήδη αλώσει...