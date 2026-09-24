Εθνική Ελλάδας: «Πώς δημιουργεί μία χρυσή γενιά στην επίθεση» - Διθύραμβοι της L' Equipe

Το εκτενές αφιέρωμα της Γαλλικής «L' Equipe» στη «χρυσή γενιά» των Ελλήνων ποδοσφαιριστών και ιδίως στη μεσοεπιθετική ποιότητα των ποδοσφαιριστών της 

Εθνική Ελλάδας: «Πώς δημιουργεί μία χρυσή γενιά στην επίθεση» - Διθύραμβοι της L' Equipe
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε λίγες ώρες η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Σερβία για την πρεμιέρα της League A του Nations League, στην προσπάθειά της να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα για το EURO 2028 και τη συμμετοχή της στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση, έπειτα από εκείνη στο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014.

Με τον Τζόλη να μεταγράφεται στην Άρσεναλ και με το «καλημέρα» να παίρνει σπίτι τη φανέλα του βασικού, τον Καρέτσα να μαγεύει ήδη στη Ντόρτμουντ και τον Κωστούλα να είναι υποψήφιος για να αναδειχθεί παίκτης του μήνα στην Premier League για τον Σεπτέμβριο, φαίνεται πως οι νεαροί Έλληνες ποδοσφαιριστές αποτελούν θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη.

Αυτό αποδεικνύεται βέβαια και από το αφιέρωμα της Γαλλικής «L' Equipe», η οποία καταπιάστηκε με την «χρυσή γενιά» των Ελλήνων ποδοσφαιριστών αλλά και στην υπεροπλία των μεσοεπιθετικών λύσεων που διαθέτει πλέον.

Τίτλος του αφιερώματος είναι «Πώς η Ελλάδα δημιουργεί μία χρυσή γενιά στην επίθεση;» και στο επίκεντρο βρίσκονται οι Τζόλης και Κωστούλας που αποτελούν βασικά γρανάζια στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ και στην 3η Μπράιτον.

Φυσικά ειδική μνεία γίνεται και στο δίδυμο της Ντόρτμουντ, Καρέτσα - Κωνσταντέλια, με τους Γάλλους να τους χαρακτηρίζουν ως «διαμάντια» που διαθέτει η νέα γενιά Ελλήνων.

Η «L' Equipe» εστιάζει παράλληλα στο γεγονός πως οι προαναφερθέντες ποδοσφαιριστές, συμπεριλαμβανόμενου και του Στέφανου Τζίμα που ακόμα ταλαιπωρείται με τραυματισμό και απέχει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μπράιτον, αποτελούν «προϊόντα» του Ελληνικού ποδοσφαίρου που γαλουχήθηκαν και στελέχωσαν τις Ελληνικές ομάδες, προτού αποχωρήσουν με μεγάλα ποσά στο εξωτερικό.

Από τη λίστα αυτή εξαιρείται ο Καρέτσας, ο οποίος μεγάλωσε στο Βέλγιο και ανδρώθηκε εκεί ποδοσφαιρικά.

Απόψε η Εθνική μας ξεκινά τις υποχρεώσεις της στη League A του Nations League και οι προβολείς είναι στραμμένοι στη «χρυσή γενιά» Ελλήνων ποδοσφαιριστών.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Διθύραμβοι της L' Equipe για την Εθνική Ελλάδας - «Πώς δημιουργεί μία χρυσή γενιά στην επίθεση»

14:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Παρτιζάν: «Ίδια χρώματα, ίδια πίστη» | Επίσημο το φιλικό στην Τούμπα

14:35 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

MagentaTV: Νέα σεζόν με κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, νέες πρωτότυπες παραγωγές και blockbusters

14:31 GREEK BASKET LEAGUE

ΣΚΑΪ: Πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για πενταετές συμβόλαιο με σχεδόν 50 εκατ. ευρώ για τη GBL

14:07 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Οι αλλαγές στο «Nick Galis Hall» (pics)

13:56 SUPER LEAGUE

Super League: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι MVP για τον Σεπτέμβριο - Με Τετέι και Γιόβιτς η λίστα

13:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έχει τρελάνει την Αγγλία ο Κωστούλας - Υποψήφιος για παίκτης του μήνα στην Premier League

13:21 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Πρώτη παρουσία του Ναν στο T-Center και συνάντηση με Ομπράντοβιτς

13:19 SUPER LEAGUE

ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη στον Μπέο

13:16 GREEK BASKET LEAGUE

GBL: Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Μουράτου

13:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ντέλε Άλι προπονείται με τη Μπάρνετ όσο ψάχνει ομάδα

12:51 SUPER LEAGUE

Ενίσχυση από… Ιανουάριο για την ΑΕΚ: Δυσκολα θα προκύψει ευκαιρία από τους ελεύθερους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας