Εθνική Ελλάδας: «Πώς δημιουργεί μία χρυσή γενιά στην επίθεση» - Διθύραμβοι της L' Equipe

Σε λίγες ώρες η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Σερβία για την πρεμιέρα της League A του Nations League, στην προσπάθειά της να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα για το EURO 2028 και τη συμμετοχή της στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση, έπειτα από εκείνη στο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014.

Με τον Τζόλη να μεταγράφεται στην Άρσεναλ και με το «καλημέρα» να παίρνει σπίτι τη φανέλα του βασικού, τον Καρέτσα να μαγεύει ήδη στη Ντόρτμουντ και τον Κωστούλα να είναι υποψήφιος για να αναδειχθεί παίκτης του μήνα στην Premier League για τον Σεπτέμβριο, φαίνεται πως οι νεαροί Έλληνες ποδοσφαιριστές αποτελούν θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη.

Αυτό αποδεικνύεται βέβαια και από το αφιέρωμα της Γαλλικής «L' Equipe», η οποία καταπιάστηκε με την «χρυσή γενιά» των Ελλήνων ποδοσφαιριστών αλλά και στην υπεροπλία των μεσοεπιθετικών λύσεων που διαθέτει πλέον.

Τίτλος του αφιερώματος είναι «Πώς η Ελλάδα δημιουργεί μία χρυσή γενιά στην επίθεση;» και στο επίκεντρο βρίσκονται οι Τζόλης και Κωστούλας που αποτελούν βασικά γρανάζια στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ και στην 3η Μπράιτον.

Φυσικά ειδική μνεία γίνεται και στο δίδυμο της Ντόρτμουντ, Καρέτσα - Κωνσταντέλια, με τους Γάλλους να τους χαρακτηρίζουν ως «διαμάντια» που διαθέτει η νέα γενιά Ελλήνων.

Η «L' Equipe» εστιάζει παράλληλα στο γεγονός πως οι προαναφερθέντες ποδοσφαιριστές, συμπεριλαμβανόμενου και του Στέφανου Τζίμα που ακόμα ταλαιπωρείται με τραυματισμό και απέχει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μπράιτον, αποτελούν «προϊόντα» του Ελληνικού ποδοσφαίρου που γαλουχήθηκαν και στελέχωσαν τις Ελληνικές ομάδες, προτού αποχωρήσουν με μεγάλα ποσά στο εξωτερικό.

Από τη λίστα αυτή εξαιρείται ο Καρέτσας, ο οποίος μεγάλωσε στο Βέλγιο και ανδρώθηκε εκεί ποδοσφαιρικά.

Απόψε η Εθνική μας ξεκινά τις υποχρεώσεις της στη League A του Nations League και οι προβολείς είναι στραμμένοι στη «χρυσή γενιά» Ελλήνων ποδοσφαιριστών.