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Παναθηναϊκός: Πρώτη παρουσία του Ναν στο T-Center και συνάντηση με Ομπράντοβιτς

Ο Κέντρικ Ναν πραγματοποίησε έδωσε το «παρών» στο shootaround του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens ενόψει του αγώνα με την Παρί, όπου είχε την ευκαιρία να μιλήσει και με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός: Πρώτη παρουσία του Ναν στο T-Center και συνάντηση με Ομπράντοβιτς
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Ο Αμερικανός γκαρντ έφτασε το βράδυ της Τετάρτης (23/09) στην Ελλάδα και την Πέμπτη (24/09) βρέθηκε το T-Center.

Ο Ναν ήταν «παρών» στο πρωινό χαλάρωμα (το καθιερωμένο shoot around την ημέρα των αγώνων) του «τριφυλλιού», με τον ίδιο να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.

Ο Αμερικανός «σταρ» είχε την ευκαιρία να τα πει και με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον οποίο είχε την πρώτη του συνάντηση, μετά την επιστροφή του Σέρβου τεχνικού στο «τριφύλλι».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Ναν δεν είναι ακόμα σε θέση να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό στους αγώνες και η επιστροφή του αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο.

Δείτε το βίντεο από την προπόνηση του Τριφυλλιού και το τετ α τετ του Ομπράντοβιτς με τον Αμερικανό γκαρντ:

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