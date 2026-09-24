ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη στον Μπέο

Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλλέα Μπέου άσκησε ο ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος. 

ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη στον Μπέο
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Μετά τη λήξη του αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ, ο Δήμαρχος της πόλης της Μαγνησίας είχε κάνει λόγο για στοιχηματισμό από τους διαιτητές της αναμέτρησης, με τον Υπεύθυνο Πειθαρχικής Δίωξης να ασκεί δίωξη σε βάρος του.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«O Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του Μπέου Αχιλλέα για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 4,14, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ».

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