Premier League: Υποψήφιος για παίκτης του μήνα ο Μπάμπης Κωστούλας

Ξεχωρίζει το «καυτό» ξεκίνημα του Κωστούλα στη Μπράιτον

Premier League: Υποψήφιος για παίκτης του μήνα ο Μπάμπης Κωστούλας
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Κοντά σε μια πολύ μεγάλη διάκριση βρίσκεται ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος έχει ξεκινήσει με... «σπασμένα τα φρένα» τη σεζόν, αφού έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των υποψηφίων για παίκτης του μήνα στην Premier League.

Ο «Μπαμπιστούτα» όπως τον αποκαλούν μετά το τρομακτικό του ξεκίνημα πολλά διεθνή μέσα, έχει εντυπωσιάσει το αγγλικό κοινό με τις επιδόσεις του με αποτέλεσμα να διεκδικηθεί τη σημαντική διάκριση του παίκτη του μήνα.

Ο Έλληνας επιθετικός, που έχει κληθεί και αναμένεται να αγωνιστεί (ενδεχομένως και βασικός) στον αποψινό αγώνα (24/09, 21:45) της Εθνικής μας με τη Σερβία, έχει σημειώσει τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου ο Κωστούλας βρήκε δύο φορές δίχτυα, ενώ μοίρασε και μια ασίστ, στα τρία παιχνίδια της Μπράιτον στην Premier League, καταγράφοντας δύο νίκες και μια ισοπαλία στο ονειρεμένο ξεκίνημα των «Γλάρων» που βρίσκονται στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Ο ανταγωνισμός ωστόσο είναι αρκετά μεγάλος για την εν λόγω διάκριση καθώς «απέναντί του» βρίσκει τον Αλεξάντερ Ίσακ της Λίβερπουλ, τον Αντουάν Σεμένιο της Μάντσεστερ Σίτι αλλά και τον συμπαίκτη του στη Μπραίτον, Πάσκαλ Γκρος, μεταξύ άλλων.

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