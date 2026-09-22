Απίθανη αποθέωση για Κωστούλα: «Ετοιμάζεται να γίνει το νέο αστέρι των 100 εκατ. ευρώ»

Μέσα σε λίγους μήνες, ο Μπάμπης Κωστούλας έχει περάσει από το στάδιο του μεγάλου ελληνικού ταλέντου σε εκείνο του ποδοσφαιριστή που συζητείται έντονα στην Premier League.

Ο 19χρονος επιθετικός έχει ήδη αφήσει το στίγμα του με τη φανέλα της Μπράιτον, πραγματοποιώντας εμφανίσεις που ξεχωρίζουν απέναντι σε δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του αγγλικού ποδοσφαίρου, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Άρσεναλ, με τη «Sun» να εκθειάζει τον διεθνή φορ.

Η παρουσία του στην Αγγλία έρχεται να επιβεβαιώσει και την ιδιαίτερη μεταγραφική φιλοσοφία της Μπράιτον. Οι «Γλάροι» έχουν επενδύσει διαχρονικά σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, τους έχουν δώσει χώρο να εξελιχθούν και σε αρκετές περιπτώσεις τους έχουν μετατρέψει σε μεταγραφικά assets τεράστιας αξίας.

Λεάντρο Τροσάρ, Αλέξις ΜακΆλιστερ, Ζοάο Πέδρο και Κάρλος Μπαλέμπα είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα. Οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές έφυγαν από το «Amex» για Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντίστοιχα.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας παραμένει ο Μόισες Καϊσέδο, για τον οποίο η Τσέλσι κατέβαλε το 2023 το ποσό των 115 εκατομμυρίων λιρών. Στο Μπράιτον εκτιμούν πλέον ότι ο Κωστούλας μπορεί να αποτελέσει μία ακόμη περίπτωση ποδοσφαιριστή που θα βρεθεί στο στόχαστρο των κορυφαίων συλλόγων.

Η διαδρομή που ξεκίνησε από τον Βόλο

Η ιστορία του Κωστούλα άρχισε αρκετά μακριά από τα μεγάλα γήπεδα της Premier League. Ο νεαρός φορ έκανε τα πρώτα του βήματα στην Αγία Άννα του Βόλου, τόπο καταγωγής του πατέρα του, Θανάση Κωστούλα.

Το 2019 πέρασε μαζί με τον αδερφό του, Κωνσταντίνο, στις ακαδημίες του Ολυμπιακού και εκεί άρχισε η διαδικασία που θα τον οδηγούσε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και τελικά στην Αγγλία.

Στα τμήματα υποδομής των «ερυθρόλευκων» ο Μπάμπης κατέγραψε 23 γκολ και εννέα ασίστ σε 51 παιχνίδια. Η εκτελεστική του ικανότητα ήταν εκείνη που ξεχώρισε από νωρίς και του χάρισε το προσωνύμιο «Babistuta», λόγω της σύγκρισης με τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού διέκριναν παράλληλα στοιχεία προσωπικότητας και ηγετικού χαρακτήρα, τα οποία συνέβαλαν στην ταχεία εξέλιξή του.

Η χρονιά που άλλαξε τα πάντα

Το 2024 αποτέλεσε κομβικό σημείο για τον Κωστούλα και την οικογένειά του. Ο Μπάμπης και ο Κωνσταντίνος συμμετείχαν στην ομάδα Κ19 του Ολυμπιακού που κατέκτησε το UEFA Youth League, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη ελληνική ομάδα που πανηγύρισε ευρωπαϊκό τρόπαιο σε συλλογικό επίπεδο.

Ο Μπάμπης δεν άργησε να κάνει το επόμενο βήμα. Προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα και πολύ γρήγορα κατάφερε να αφήσει το όνομά του στα βιβλία της ιστορίας του συλλόγου.

Στα 17 του χρόνια, πέντε μήνες και 11 ημέρες έγινε ο νεότερος σκόρερ του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, βρίσκοντας δίχτυα απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η συγκεκριμένη σεζόν ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να κατακτά το νταμπλ και να φτάνει μέχρι τη φάση των «16» του Europa League, με τον νεαρό επιθετικό να αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν.

Η μάχη των μεγάλων και η επιλογή της Μπράιτον

Η αγωνιστική του άνοδος είχε ως αποτέλεσμα να προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Τσέλσι, Τότεναμ, Άστον Βίλα και Νιούκαστλ, αλλά και οι Μπάγερν Μονάχου, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους και Μίλαν, φέρονται να παρακολουθούσαν την περίπτωσή του. Τελικά, εκείνη που κινήθηκε αποφασιστικά ήταν η Μπράιτον.

Η συμφωνία με τον Ολυμπιακό έφτασε τα 30 εκατομμύρια λίρες, ενώ προβλέπονταν επιπλέον περίπου δύο εκατομμύρια σε μπόνους. Ο Κωστούλας υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030, κάνοντας ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην καριέρα του.

Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε από την OIS Agency του Γιώργου Πάνου, ο οποίος εκπροσωπεί αρκετούς νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Για τον ίδιο τον Κωστούλα, πάντως, η Αγγλία ήταν κάτι περισσότερο από μία ποδοσφαιρική επιλογή. Ήταν ένα όνειρο που είχε από παιδί, έχοντας ως σημείο αναφοράς και την πορεία του πατέρα του στον Ολυμπιακό.

Η Μπράιτον βλέπει ήδη την επένδυση να αποδίδει

Στην πρώτη του περίοδο στην Αγγλία, ο Κωστούλας χρειάστηκε χρόνο για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος. Ο Φαμπιάν Χίρτσελερ τον ενσωμάτωσε σταδιακά στην πρώτη ομάδα και ο Έλληνας φορ άρχισε να δίνει τα πρώτα δείγματα γραφής.

Ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν το γκολ με ανάποδη κεφαλιά απέναντι στην Μπόρνμουθ, στις καθυστερήσεις, με το οποίο η Μπράιτον απέσπασε τον βαθμό.

Η φετινή αγωνιστική περίοδος, ωστόσο, έχει ξεκινήσει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Ο Κωστούλας έχει ήδη φτάσει τα τέσσερα γκολ και τις τρεις ασίστ σε οκτώ συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο «Ολντ Τράφορντ» απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν πρωταγωνιστής στην ανατροπή της Μπράιτον με 3-2, καθώς σκόραρε και δημιούργησε ένα ακόμη γκολ.

Ακολούθησε η εμφάνιση κόντρα στην Άρσεναλ, όπου πέτυχε ένα τέρμα και μοίρασε μία ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στο 3-0 των «Γλάρων».

Η Εθνική και η οικογενειακή σύνδεση

Η άνοδος του Κωστούλα δεν περιορίζεται στο επίπεδο του συλλόγου. Ο νεαρός επιθετικός έχει ήδη τέσσερις συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και βρίσκεται σταθερά στο προσκήνιο των επιλογών της.

Η παρουσία του στα παιχνίδια του Nations League απέναντι σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην έως τώρα πορεία του.

Παράλληλα, η οικογένεια Κωστούλα συνεχίζει να έχει διπλή εκπροσώπηση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Κωνσταντίνος έχει εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος του ΟΦΗ, έχοντας συμμετοχή στην κατάκτηση του Κυπέλλου και του Super Cup Ελλάδας.

Βρέθηκε, μάλιστα, και στην ιστορική πρώτη νίκη του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League, απέναντι στη Χόφενχαϊμ.

Οι δύο αδερφοί έχουν πλέον κληθεί στην Εθνική, αλλά σε διαφορετικό επίπεδο, καθώς ο Κωνσταντίνος αποτελεί μέλος της Εθνικής Ελπίδων.

Η επόμενη μεγάλη πώληση της Μπράιτον;

Η πορεία του Μπάμπη Κωστούλα έχει ήδη δημιουργήσει συζητήσεις για το πού μπορεί να φτάσει η χρηματιστηριακή του αξία. Η Μπράιτον έχει αποδείξει πως διαθέτει τον μηχανισμό για να εξελίσσει νεαρούς παίκτες και να τους οδηγεί σε μεταγραφές με τεράστια οικονομικά ανταλλάγματα.

Ο Κωστούλας βρίσκεται ακόμη στην αρχή της διαδρομής του στην Premier League, όμως οι εμφανίσεις του απέναντι σε Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ έχουν ήδη αυξήσει σημαντικά το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι στην Αγγλία έχει αρχίσει να συζητείται ακόμη και το ενδεχόμενο ο Έλληνας φορ να εξελιχθεί μελλοντικά σε έναν από τους επόμενους παίκτες της Μπράιτον που θα προσελκύσουν προτάσεις εννιαψήφιου ποσού.

Για την ώρα, ο 19χρονος επιθετικός συνεχίζει να χτίζει την καριέρα του στην Premier League, με το gaming και την ελληνική μουσική να αποτελούν μερικές από τις αγαπημένες του ασχολίες εκτός γηπέδου και το παστίτσιο να παραμένει μία από τις αγαπημένες του γεύσεις.