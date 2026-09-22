Τι είναι οι «αλευροτουφεκιές» που αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΑΕΚ

Τι σημαίνει, όμως, η λέξη «αλευροτουφεκιές»;

Η λέξη προέρχεται από το «αλευροτούφεκο», που συνδέεται με τον αλευροπόλεμο στο Γαλαξίδι (σ.σ. Αλευρομουτζούρωμα) και χρησιμοποιείται για τις «βολές» με αλεύρι. Στην κυριολεκτική της έννοια, επομένως, παραπέμπει σε ρίψεις αλευριού.

Στην ανακοίνωσή της, ωστόσο, η ΠΑΕ ΑΕΚ χρησιμοποιεί τη λέξη μεταφορικά και σκωπτικά. Με τον όρο «αλευροτουφεκιές» περιγράφει κινήσεις ή επιθέσεις που, σύμφωνα με την ίδια, δεν έχουν ουσιαστική δύναμη ή αποτέλεσμα και γίνονται κυρίως για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Έτσι, η αναφορά της «Ένωσης» σε όσους «επενδύουν σε αλευροτουφεκιές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα» αφορά, σύμφωνα με το νόημα της ανακοίνωσης, προσπάθειες δημιουργίας κλίματος γύρω από την ομάδα χωρίς ουσιαστική βάση.