Το νέο luxury watch της Williams είναι ό,τι πρέπει για το paddock

Στη Formula 1, ένα δευτερόλεπτο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Μπορεί να σε βάλει στο Q3, να σου χαρίσει ένα βάθρο, αλλά και να καταστρέψει έναν αγώνα που δούλευες ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Στην υψηλή ωρολογοποιία, πάλι, ένα δευτερόλεπτο είναι απλώς ένα δευτερόλεπτο.

Ή τουλάχιστον έτσι θα ήταν αν η Girard-Perregaux δεν αποφάσιζε να βάλει λίγη Formula 1 μέσα σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοντέλα της.

Η ελβετική εταιρία συνεργάζεται πλέον με την Atlassian Williams Racing και το αποτέλεσμα είναι δύο νέες εκδόσεις της Laureato, με δύο ρολόγια που παίρνουν την κλασική sport-luxury αισθητική της σειράς και τη βάζουν κατευθείαν στο pit lane.

Η Laureato μπαίνει σε αγωνιστικό mode

Από τη δεκαετία του ’70, η Laureato αποτελεί ένα από τα μοντέλα που βοήθησαν να καθιερωθεί η ιδέα του sporty luxury watch με integrated bracelet. Ένα ρολόι, δηλαδή, που μπορεί να δείχνει άνετα σε ένα paddock, αλλά δεν θα σε κάνει να νιώσεις παράξενα αν το φορέσεις με σακάκι.

Η συνεργασία με τη Williams δεν αλλάζει αυτή τη φιλοσοφία, αντιθέτως την κάνει απλώς λίγο πιο επιθετική. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η Girard-Perregaux παρουσιάζει δύο ειδικές εκδόσεις: την Laureato Williams Edition 42mm και την Laureato Chronograph Williams Edition, με την πρώτη είναι το πιο καθαρόαιμο sport-dress κομμάτι της παρέας, ενώ η δεύτερη βάζει στο παιχνίδι και τον χρονογράφο, κάτι που φυσικά ταιριάζει απόλυτα σε ένα project με Formula 1.

Γιατί αν υπάρχει ένα complication που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εξήγηση όταν μιλάμε για motorsport, αυτό είναι ο χρονογράφος.

Το μπλε σε κερδίζει

Αυτό που τραβάει πρώτα το βλέμμα είναι το καντράν. Και ο λόγος; Είναι Μπλε. Πολύ μπλε. Η Girard-Perregaux εμπνεύστηκε την απόχρωση από το Williams FW48, το μονοθέσιο και το livery της ομάδας για το 2026 και το αποτέλεσμα είναι ένα έντονο μπλε Clous de Paris καντράν, με το χαρακτηριστικό μοτίβο να δίνει βάθος στην επιφάνεια και να κρατάει το ρολόι ενδιαφέρον ακόμη και όταν δεν κοιτάς την ώρα.

Ύστερα έρχονται οι κόκκινες λεπτομέρειες, οι οποίες είναι μεν μικρές, αλλά κάνουν τη δουλειά τους. Η Girard-Perregaux τις συνδέει με τα racing dashboards, ενώ το “W” της Williams βρίσκεται στη θέση των 12.

Δεν είναι απλώς ένα ακόμη F1 ρολόι

Η Formula 1 και η ωρολογοποιία έχουν γίνει πλέον σχεδόν φυσικοί συνέταιροι καθώς έχουμε δει luxury manufactures να συνεργάζονται με ομάδες και οδηγούς, brands να δημιουργούν ειδικές εκδόσεις και την έννοια του «racing watch» να έχει γίνει ολόκληρη κατηγορία. Η Girard-Perregaux, όμως, θέλει να το δει λίγο διαφορετικά.

Για την ελβετική εταιρεία, η συνεργασία με τη Williams δεν αφορά μόνο το να βάλεις ένα αγωνιστικό logo πάνω σε ένα ακριβό ρολόι, αλλά περισσότερο την τεχνική ακρίβεια, την απόδοση και την εμμονή στη λεπτομέρεια. Ακριβώς αυτά που ενώνουν, θεωρητικά τουλάχιστον, έναν μηχανικό της Formula 1 με έναν watchmaker.

Σε ένα σύγχρονο μονοθέσιο και ένα μηχανικό ρολόι δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικά αντικείμενα. Το ένα σχεδιάζεται για να κινείται όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το άλλο έχει σχεδιαστεί για να μετράει τον χρόνο με εξαιρετική ακρίβεια.

Κι όμως, και τα δύο απαιτούν το ίδιο πράγμα: να μην αφήσεις τίποτα στην τύχη. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Όσον αφορά την τιμή, η Laureato Williams Edition 42mm που είναι ίσως η πιο sporty και ταυτόχρονα elegant επιλογή για να μη μοιάζει με merchandise ομάδας, διαμορφώνεται στα $16.200.

Αν πάλι θέλεις κάτι με περισσότερη μηχανική παρουσία στον καρπό, το Laureato Chronograph Williams Edition, η τιμή ανεβαίνει στα $20.900.

Και κάπου εδώ καταλαβαίνεις ότι δεν μιλάμε για το ρολόι που θα αγοράσεις επειδή σου έλειπε ένα ακόμη αξεσουάρ, αλλά για luxury watchmaking. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.