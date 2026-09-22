To GTA VI Sountrack ετοιμάζεται να γίνει μουσικό φαινόμενο

Αν υπάρχει κάτι που η Rockstar Games έχει καταλάβει καλύτερα από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον δημιουργό videogames, είναι ότι ένα αυτοκίνητο, ένας ανοιχτός δρόμος και το σωστό τραγούδι μπορούν να δημιουργήσουν μια σκηνή που θα θυμάσαι για χρόνια.

Γιατί αν έχεις παίξει GTA, ξέρεις πολύ καλά ότι το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου δεν είναι απλώς ένα ωραίο extra, αλλά ξεχωριστός χαρακτήρας. Στο GTA μπορεί να έχεις μόλις κλέψει ένα αυτοκίνητο, να σε κυνηγάει η αστυνομία, να έχεις τρία αστέρια και να οδηγείς σαν άνθρωπος που μόλις αποφάσισε να καταστρέψει τη ζωή του. Και ξαφνικά να μπαίνει ένα τραγούδι που κάνει όλη τη σκηνή κινηματογραφική.

Μόνο που το GTA VI δεν ετοιμάζει απλώς ένα soundtrack, καθώς ετοιμάζει μια μουσική υπόκρουση για τις νύχτες που θα εξαφανιστούμε από τον πραγματικό κόσμο, φτιάχνοντας αναμνήσεις.

Το 2002 στο GTA III μπορούσες να οδηγάς στους δρόμους μιας ψηφιακής Miami των ’80s και να ακούς Hall & Oates, Iron Maiden, Foreigner, Blondie και Kool & the Gang και ήταν σαν να είχες αγοράσει ένα videogame και μαζί να είχες πάρει ένα ολόκληρο μουσικό ταξίδι σε άλλη εποχή.

Μετά ήρθε το San Andreas, το GTA IV, το GTA V και κάθε φορά η ίδια ιστορία και το GTA Radio εξελίχθηκε σε ολόκληρη κουλτούρα. Και τώρα επιστρέφει στη Vice City, οπότε ναι, οι προσδοκίες είναι λίγο παράλογες.

Η Playlist μέχρι τώρα είναι σοβαρή υπόθεση

Από αυτά που έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, το soundtrack του GTA VI κάνει αυτό που περιμένουμε από ένα GTA: αρνείται να διαλέξει μία εποχή ή ένα genre.

Ο Tom Petty μπαίνει στο παιχνίδι με το “Love Is a Long Road”, ενώ οι Pointer Sisters φέρνουν το “Hot Together”, ύστερα έχουμε Wang Chung με “Everybody Have Fun Tonight”, Tammy Wynette, The Bellamy Brothers, Zenglen και αρκετές ακόμη επιλογές που κάνουν το soundtrack να μοιάζει περισσότερο με μουσική συλλογή παρά με playlist ενός videogame.

Και μετά εμφανίζονται οι Def Leppard, οι Depeche Mode και ο Phil Collins. Ναι, ο Phil Collins. Και κάπου εκεί ανάμεσά τους, βλέπεις και τον Travis Scott που δεν γινόταν να λείπει από το ρεπερτόριο.

Το 2026, ο γνωστός ράπερ έκανε μία ανάρτηση στο Instagram με αισθητική που παρέπεμπε ξεκάθαρα στον κόσμο του GTA, ενώ το 2025 είχε κυκλοφορήσει το video clip για το “2000 Excursion”, όπου εμφανίζεται αυτοκίνητο με πινακίδα GTA VI.

https://www.instagram.com/p/DdT73c5ubnj/

Τυχαίο; Μπορεί. Αλλά όταν μιλάμε για το GTA VI, έχουμε πλέον φτάσει στο σημείο όπου αναλύουμε ακόμη και τις πινακίδες των αυτοκινήτων.

Το soundtrack είναι το μισό ταξίδι

Το GTA VI μπορεί να έχει καλύτερα γραφικά, μεγαλύτερο κόσμο, περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερα όπλα και πιθανότατα περισσότερα πράγματα να κάνεις από όσα θα προλάβουμε να κάνουμε.

Στο τέλος, όμως, της ημέρας, υπάρχει μία εικόνα που όλοι περιμένουμε.

Να μπούμε σε ένα αυτοκίνητο, να απολαύσουμε τη Vice City και να αλλάξουμε ραδιόφωνο ακούγοντας ένα τραγούδι που, από εκείνη τη στιγμή και μετά, θα μας θυμίζει το GTA VI για τα επόμενα δέκα χρόνια.

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Το Grand Theft Auto VI κυκλοφορεί στις 19 Νοεμβρίου 2026 για PlayStation 5 και Xbox Series X/S.

Και μέχρι τότε, έχουμε μία πολύ σοβαρή δουλειά να κάνουμε: να αποφασίσουμε ποιο ραδιόφωνο θα ακούμε τις πρώτες 100 ώρες.