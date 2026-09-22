Super League: Ραντεβού... κορυφής για τα τηλεοπτικά δικαιώματα – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Η ώρα της κρίσιμης συζήτησης για το μέλλον της Super League έφτασε!

Το μεσημέρι της Τρίτης (22/09), οι ιδιοκτήτες των τεσσάρων μεγάλων ΠΑΕ του ελληνικού ποδοσφαίρου, μαζί με τους υπόλοιπους παράγοντες της λίγκας, θα συζητήσουν για το οικονομικό μοντέλο του πρωταθλήματος.

Οι διοικητικοί ηγέτες των τεσσάρων «μεγάλων» ΠΑΕ θα συμμετάσχουν στη συζήτηση, η οποία το πιθανότερο σενάριο είναι να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Στο τραπέζι θα βρεθεί το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος, με την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων να αποτελεί το βασικό θέμα.

Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει ήδη παρουσιάσει τη δική του πρόταση. Σύμφωνα με αυτή, τα τηλεοπτικά έσοδα και των 14 ΠΑΕ θα συγκεντρώνονται σε έναν κοινό «κουμπαρά» και στη συνέχεια θα μοιράζονται στις ομάδες. Η αρχική πρόταση προβλέπει ισόποση κατανομή, με τον πρόεδρο της Super League να έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστούν και διαφορετικές προσεγγίσεις.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, τα τηλεοπτικά συμβόλαια των ομάδων αποφέρουν συνολικά περίπου 70 εκατ. ευρώ. Σε ένα μοντέλο απόλυτα ισόποσης κατανομής, κάθε ΠΑΕ θα λάμβανε περίπου 5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η πλευρά Αλαφούζου εκτιμά ότι η κεντρική διαχείριση θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τη συνολική αξία του τηλεοπτικού προϊόντος.

Η θέση του Βαγγέλη Μαρινάκη

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στη στάση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού έχει εκφραστεί και στο παρελθόν υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης των μικρότερων ΠΑΕ και αναμένεται να παρουσιάσει τη δική του θέση για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαμορφωθεί το νέο μοντέλο.

Από την πλευρά του, ο Ιβάν Σαββίδης έχει δείξει θετική διάθεση απέναντι στην προοπτική αναδιανομής των τηλεοπτικών εσόδων. Το βασικό ζήτημα πλέον αφορά τα κριτήρια που θα μπορούσαν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μοιράζονται τα χρήματα στις ομάδες.

Το νέο δεδομένο με την ΑΕΚ

Ερωτηματικό αποτελεί η στάση του Μάριου Ηλιόπουλου. Στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο η ΑΕΚ δεν είχε πάρει θέση επί της συγκεκριμένης πρότασης, ενώ πλέον έχει προκύψει ένα νέο δεδομένο για την «Ένωση». Η ΑΕΚ έδωσε τα χέρια για πολυετή συμφωνία με την Percapita για τα τηλεοπτικά της δικαιώματα από την επόμενη σεζόν.

Οι τέσσερις ισχυροί άνδρες του ελληνικού ποδοσφαίρου αναμένεται, λοιπόν, να ανοίξουν τα χαρτιά τους στη συνάντηση της Τρίτης (22/09). Οι θέσεις που θα καταθέσουν, όπως κι η στάση των υπόλοιπων ΠΑΕ, θα δείξουν αν μπορεί να διαμορφωθεί κοινή βάση για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και χρηματοδότησης της Super League.