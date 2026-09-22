· Δόξα Λευκάδας

Πήρε Βησσαρίου η Δόξα Λευκάδας

Λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της σεζόν στην GBL, η Δόξα Λευκάδας ενισχύθηκε κάνοντας δικό της για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο τον Τηλέμαχο Βησσαρίου.

Πήρε Βησσαρίου η Δόξα Λευκάδας
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Τον ελληνικό της κορμό ενόψει της έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων στην Greek Basketball League ενίσχυσε η Δόξα Λευκάδας, καθώς οι νησιώτες ανακοίνωσαν σήμερα (21/9) την προσθήκη του Τηλέμαχου Βησσαρίου.

Ο 24χρονος φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με τους νεοφώτιστους, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στο Κόσοβο με τα χρώματα της Πρίστινα, έχοντας κατά μέσο όρο 7.3 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση

«Η Δόξα Λευκάδας ανακοινώνει την απόκτηση του Τηλέμαχου Βησσαρίου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο Τηλέμαχος Βησσαρίου γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2002 στην Λάρισα, έχει ύψος 1.99 μ. και αγωνίζεται στη θέση Small Forward.

Ξεκίνησε την μπασκετική του πορεία από το Περιστέρι και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Λάρισα, Απόλλων Πάτρας, Άρη, Κεραυνό Στροβόλου, ΝΕ Μεγαρίδας και Prishtina αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες στις εθνικές κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.

Η Δόξα Λευκάδας καλωσορίζει τον Τηλέμαχο Βησσαρίου στην οικογένειά της και του εύχεται μια υγιή και επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά».

https://www.instagram.com/p/Ddisn8dNnCk/
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