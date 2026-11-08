· Κολόμπους Κρου

MLS: Σκόραρε κόντρα στην ομάδα του Λεβαντόφσκι ο Ζαρουρί

Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις στο MLS ο Ανάς Ζαρουρί, καθώς βρήκε ξανά δίχτυα στη θεαματική εκτός έδρας επικράτηση της Κολόμπους Κρου με 4-3 απέναντι στους Σικάγο Φάιερ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

MLS: Σκόραρε κόντρα στην ομάδα του Λεβαντόφσκι ο Ζαρουρί
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις υψηλές του... πτήσεις στο MLS συνεχίζει ο Ανάς Ζαρουρί με τη φανέλα της Κολόμπους Κρου, βρίσκοντας δίχτυα για ακόμη μια φορά.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός, που αγωνίζεται στην αμερικανική ομάδα ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος της σεζόν, σκόραρε με όμορφο πλασέ στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης με τους Σικάγο Φάιερ.

Με το γκολ του, ο Ζαρουρί έκανε το 2-2, λίγα δευτερόλεπτα μετά το τέρμα του Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι. Η Κολόμπους Κρου κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη με 4-3 εκτός έδρας, με τον 24χρονο άσο να φτάνει τα τρία γκολ σε οκτώ συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Δείτε το γκολ του Μαροκινού:

COMMENTS
LATEST NEWS
16:01 SUPER LEAGUE 2

Ολυμπιακός - Ελλάς Σύρου: Έτσι πέρασαν από του Ρέντη οι Κυκλαδίτες - Τα highlights του αγώνα (vid)

16:01 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Βασικός ο Χριστακόπουλος - Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

15:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μπράιτον - Μπρέντφορντ: Βασικός ο Κωστούλας για τους «γλάρους»

15:49 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: «Δεν θυμάμαι σεζόν με τόσους τραυματισμούς» | Οι δηλώσεις του Σάκοτα

15:48 GREEK BASKET LEAGUE

Μπάντιο: «Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό - Χαίρομαι που βοήθησα την ομάδα να κερδίσει»

15:37 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Τα highlights από το «πράσινο» διπλό στη SUNEL Arena

15:36 SUPER LEAGUE 2

Athens Kallithea - Πανιώνιος: Ο Μανιάς από τα 11 βήματα δίνει προβάδισμα στην ομάδα του (vid)

15:30 GREEK BASKET LEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Το πρόγραμμα είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να είμαστε έτοιμοι»

15:14 GREEK BASKET LEAGUE

Χωρίς Χολ και Παπανικολάου κόντρα στο Μαρούσι ο Ολυμπιακός - Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

15:10 EUROLEAGUE

Νίκη με το... ζόρι για τη Μπαρτσελόνα στην Ισπανία πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR

15:05 GREEK BASKET LEAGUE

AEK - Παναθηναϊκός AKTOR 74-83: Με... σφραγίδα Μπάντιο

14:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

MLS: Σκόραρε κόντρα στην ομάδα του Λεβαντόφσκι ο Ζαρουρί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας