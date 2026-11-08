MLS: Σκόραρε κόντρα στην ομάδα του Λεβαντόφσκι ο Ζαρουρί

Τις υψηλές του... πτήσεις στο MLS συνεχίζει ο Ανάς Ζαρουρί με τη φανέλα της Κολόμπους Κρου, βρίσκοντας δίχτυα για ακόμη μια φορά.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός, που αγωνίζεται στην αμερικανική ομάδα ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος της σεζόν, σκόραρε με όμορφο πλασέ στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης με τους Σικάγο Φάιερ.

Με το γκολ του, ο Ζαρουρί έκανε το 2-2, λίγα δευτερόλεπτα μετά το τέρμα του Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι. Η Κολόμπους Κρου κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη με 4-3 εκτός έδρας, με τον 24χρονο άσο να φτάνει τα τρία γκολ σε οκτώ συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Δείτε το γκολ του Μαροκινού: