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Χωρίς Χολ και Παπανικολάου κόντρα στο Μαρούσι ο Ολυμπιακός - Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

Τις υπηρεσίες του Κώστα Παπανικολάου και του Ντόντα Χολ θα στερηθεί ο Ολυμπιακός από την αναμέτρηση κόντρα στο Μαρούσι, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Γιάννης Χονδρός

Χωρίς Χολ και Παπανικολάου κόντρα στο Μαρούσι ο Ολυμπιακός - Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων»
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Το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με μοναδικό στόχο να βγάλει αντίδραση μετά την κάκιστη εμφάνιση με τον Ερυθρό Αστέρα και παράλληλα να κάνει το 6/6 στην Ελλάδα.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στα Βόρεια Προάστια έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα διαχειριστεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Συγκεκριμένα, «νοκ-άουτ» τέθηκε ο Κώστας Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός των Πειραιωτών ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα καταφυτικού τένοντα ορθού κοιλιακού και δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών», ενώ από την άλλη εκτός εξάδας ξένων έμεινε ο Ντόντα Χολ.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Μπουρνελές, Πάπας, Πλώτας, Βεζένκοφ, Νετζήπολου, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Φουρνιέ.

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