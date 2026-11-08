ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: «Δεν θυμάμαι σεζόν με τόσους τραυματισμούς» | Οι δηλώσεις του Σάκοτα

H AEK έδειξε ένα άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο κόντρα στον Παναθηναϊκό, ωστόσο στην τελευταία περίοδο το «τριφύλλι» πάτησε… γκάζι και πήρε τη νίκη.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, στη συνέντευξη Τύπου, στάθηκε στις πολλές απουσίες που έχει η ομάδα του, αλλά και στον τραυματισμό του Γκρεγκ Μπράουν, λέγοντας ότι: «Ήταν μια άτυχη στιγμή και θα χάσουμε έναν παίκτη για μεγάλο διάστημα».

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα

«Συγχαρητήρια στον παναθηναϊκό για τη νίκη, αλλά και στα παιδιά μας που έπαιξαν με αυτές τις συνθήκες. Ήταν μια άτυχη στιγμή και θα χάσουμε έναν παίκτη για μεγάλο διάστημα. Βασίσαμε πολλά στο παιχνίδι μας και δεν θα τον έχουμε. Δεν υπάρχει εξήγηση».

Για την εικόνα της ΑΕΚ: «Όλοι ξέρουμε ότι η άμυνα μας δεν ήταν καλή. Είχαμε απουσίες και τραυματισμούς. Επιθετικά χωρίς πλέι μέικερ έπεσε η δημιουργία. Είχαμε κάποιες κακές στιγμές και θα μπορούσε να γίνει καλύτερη η άμυνα. Μας λείπουν 5 παίκτες που είναι πολλοί και θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί».

Για το αν έχει βιώσει μια τέτοια σεζόν με τόσους τραυματισμούς: «Σκεφτόμουν να βρω μια χρονιά ανάλογη αλλά δεν έβρισκα. Δεν είναι το θέμα μόνο το παιχνίδι αλλά λείπουν και στην προπόνηση. Δεν θυμάμαι πραγματικά. Κάθε φορά παρακαλάμε να μην συμβεί κάτι. Περνάμε δύσκολες στιγμές και χάσμα κάποια παιχνίδια κανείς δεν βλέπει ότι έλειπαν δύο βασικοί χειριστές και όλες οι ατυχίες που έγιναν παλεύουμε να διορθώσουμε πράγματα. Πιστεύω περισσότερο στη δουλειά».

«Ο τραυματισμός έχει μεγαλύτερη σημασία από ένα παιχνίδι»

Νωρίτερα, ο Σάκοτα είχε μιλήσει στην κάμερα του ΣΠΟΡ FM TV. Αναλυτικά όσα είπε:

Για τον αγώνα: «Καταρχάς, συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και συγχαρητήρια στα παιδιά μας, που έμειναν στο παιχνίδι όσο μπορούσαν. Το παιχνίδι του μπάσκετ δεν παίζεται χωρίς πλέι μέικερ. Εμείς, αν πρέπει να συζητήσουμε για τις βολές και αν δεν λέμε ότι λείπουν 5 παίκτες, για εμένα είναι άδικο για τα παιδιά. Δεύτερον, αυτός ο τραυματισμός του Γκρεγκ (σ.σ. Μπράουν) είναι κάτι που έχει μεγαλύτερη σημασία από ένα παιχνίδι, γιατί είναι ένα από αυτά τα παιδιά που θέλουμε να χτίσουμε το μέλλον. Η απουσία για τον αχίλλειο είναι σίγουρα μεγάλη. Το παιχνίδι τώρα για εμένα πλέον δεν έχει καμία σημασία».

Για τους τραυματισμούς: «Τι να πούμε; Είτε έτσι, είτε αλλιώς, ο τραυματισμός είναι τραυματισμός και δεν σταματάει. Σε κάθε αγώνα χάνουμε έναν παίκτη. Τον Λεκαβίτσιους, τον Ερτέλ πριν, τώρα δύο παίκτες. Τον Φλιώνη μέσα στο παιχνίδι και τον Γκρεγκ. Είναι πάρα πολύ για εμάς».