· ΑΕΚ · Παναθηναϊκός

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: «Δεν θυμάμαι σεζόν με τόσους τραυματισμούς» | Οι δηλώσεις του Σάκοτα

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα μετά το τέλος του ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, για την 6η αγωνιστική της GBL.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: «Δεν θυμάμαι σεζόν με τόσους τραυματισμούς» | Οι δηλώσεις του Σάκοτα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H AEK έδειξε ένα άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο κόντρα στον Παναθηναϊκό, ωστόσο στην τελευταία περίοδο το «τριφύλλι» πάτησε… γκάζι και πήρε τη νίκη.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, στη συνέντευξη Τύπου, στάθηκε στις πολλές απουσίες που έχει η ομάδα του, αλλά και στον τραυματισμό του Γκρεγκ Μπράουν, λέγοντας ότι: «Ήταν μια άτυχη στιγμή και θα χάσουμε έναν παίκτη για μεγάλο διάστημα».

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα

«Συγχαρητήρια στον παναθηναϊκό για τη νίκη, αλλά και στα παιδιά μας που έπαιξαν με αυτές τις συνθήκες. Ήταν μια άτυχη στιγμή και θα χάσουμε έναν παίκτη για μεγάλο διάστημα. Βασίσαμε πολλά στο παιχνίδι μας και δεν θα τον έχουμε. Δεν υπάρχει εξήγηση».

Για την εικόνα της ΑΕΚ: «Όλοι ξέρουμε ότι η άμυνα μας δεν ήταν καλή. Είχαμε απουσίες και τραυματισμούς. Επιθετικά χωρίς πλέι μέικερ έπεσε η δημιουργία. Είχαμε κάποιες κακές στιγμές και θα μπορούσε να γίνει καλύτερη η άμυνα. Μας λείπουν 5 παίκτες που είναι πολλοί και θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί».

Για το αν έχει βιώσει μια τέτοια σεζόν με τόσους τραυματισμούς: «Σκεφτόμουν να βρω μια χρονιά ανάλογη αλλά δεν έβρισκα. Δεν είναι το θέμα μόνο το παιχνίδι αλλά λείπουν και στην προπόνηση. Δεν θυμάμαι πραγματικά. Κάθε φορά παρακαλάμε να μην συμβεί κάτι. Περνάμε δύσκολες στιγμές και χάσμα κάποια παιχνίδια κανείς δεν βλέπει ότι έλειπαν δύο βασικοί χειριστές και όλες οι ατυχίες που έγιναν παλεύουμε να διορθώσουμε πράγματα. Πιστεύω περισσότερο στη δουλειά».

«Ο τραυματισμός έχει μεγαλύτερη σημασία από ένα παιχνίδι»

Νωρίτερα, ο Σάκοτα είχε μιλήσει στην κάμερα του ΣΠΟΡ FM TV. Αναλυτικά όσα είπε:

Για τον αγώνα: «Καταρχάς, συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και συγχαρητήρια στα παιδιά μας, που έμειναν στο παιχνίδι όσο μπορούσαν. Το παιχνίδι του μπάσκετ δεν παίζεται χωρίς πλέι μέικερ. Εμείς, αν πρέπει να συζητήσουμε για τις βολές και αν δεν λέμε ότι λείπουν 5 παίκτες, για εμένα είναι άδικο για τα παιδιά. Δεύτερον, αυτός ο τραυματισμός του Γκρεγκ (σ.σ. Μπράουν) είναι κάτι που έχει μεγαλύτερη σημασία από ένα παιχνίδι, γιατί είναι ένα από αυτά τα παιδιά που θέλουμε να χτίσουμε το μέλλον. Η απουσία για τον αχίλλειο είναι σίγουρα μεγάλη. Το παιχνίδι τώρα για εμένα πλέον δεν έχει καμία σημασία».

Για τους τραυματισμούς: «Τι να πούμε; Είτε έτσι, είτε αλλιώς, ο τραυματισμός είναι τραυματισμός και δεν σταματάει. Σε κάθε αγώνα χάνουμε έναν παίκτη. Τον Λεκαβίτσιους, τον Ερτέλ πριν, τώρα δύο παίκτες. Τον Φλιώνη μέσα στο παιχνίδι και τον Γκρεγκ. Είναι πάρα πολύ για εμάς».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:01 SUPER LEAGUE 2

Ολυμπιακός - Ελλάς Σύρου: Έτσι πέρασαν από του Ρέντη οι Κυκλαδίτες - Τα highlights του αγώνα (vid)

16:01 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Βασικός ο Χριστακόπουλος - Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

15:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μπράιτον - Μπρέντφορντ: Βασικός ο Κωστούλας για τους «γλάρους»

15:49 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: «Δεν θυμάμαι σεζόν με τόσους τραυματισμούς» | Οι δηλώσεις του Σάκοτα

15:48 GREEK BASKET LEAGUE

Μπάντιο: «Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό - Χαίρομαι που βοήθησα την ομάδα να κερδίσει»

15:37 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Τα highlights από το «πράσινο» διπλό στη SUNEL Arena

15:36 SUPER LEAGUE 2

Athens Kallithea - Πανιώνιος: Ο Μανιάς από τα 11 βήματα δίνει προβάδισμα στην ομάδα του (vid)

15:30 GREEK BASKET LEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Το πρόγραμμα είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να είμαστε έτοιμοι»

15:14 GREEK BASKET LEAGUE

Χωρίς Χολ και Παπανικολάου κόντρα στο Μαρούσι ο Ολυμπιακός - Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

15:10 EUROLEAGUE

Νίκη με το... ζόρι για τη Μπαρτσελόνα στην Ισπανία πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR

15:05 GREEK BASKET LEAGUE

AEK - Παναθηναϊκός AKTOR 74-83: Με... σφραγίδα Μπάντιο

14:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

MLS: Σκόραρε κόντρα στην ομάδα του Λεβαντόφσκι ο Ζαρουρί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας