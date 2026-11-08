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Μπάντιο: «Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό - Χαίρομαι που βοήθησα την ομάδα να κερδίσει»

Οι δηλώσεις του Μπράνκου Μπάντιο, λίγο μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της ΑΕΚ στη SUNEL Arena για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μπάντιο: «Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό - Χαίρομαι που βοήθησα την ομάδα να κερδίσει»
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Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΚ, ο Μπράνκου Μπάντιο στάθηκε στη βελτιωμένη εικόνα της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο, τονίζοντας παράλληλα πως οι «πράσινοι» πρέπει να αντιμετωπίζουν με την ίδια συγκέντρωση όλα τα παιχνίδια.

Ο Σενεγαλέζος, που είχε σημαντική συμβολή στη νίκη της ομάδας του, αναφέρθηκε στην αγωνιστική αντίδραση του Παναθηναϊκού, ενώ μίλησε και για το απαιτητικό πρόγραμμα με τους έξι αγώνες σε διάστημα 12 ημερών.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σενεγαλέζος στην κάμερα του ΣΠΟΡ ΦΜ TV:

Για το παιχνίδι και την εξαιρετική του εμφάνιση: «Χαίρομαι που βοήθησα την ομάδα να κερδίσει. Βελτιωθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ελέγξαμε τα λάθη, επιβάλλαμε τον ρυθμό μας και παίξαμε όπως θέλαμε. Κάναμε καλή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο και κερδίσαμε».

Για τους έξι αγώνες σε 12 μέρες: «Κάθε ματς είναι σημαντικό. Πρέπει να το πάμε ματς με ματς και να προσέχουμε το σώμα μας. Η Ευρωλίγκα είναι πολύ σημαντική, όπως και το πρωτάθλημα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλα τα ματς. Ξέρουμε πως είναι δύσκολο πρόγραμμα αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

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