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ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Με Χριστακόπουλο η ενδεκάδα του Νίκολιτς | Εκτός ο Ζίνι, «μέσα» ο Αργυρίου

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα, ενόψει του ΑΕΚ – Λεβαδειακός, για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Με Χριστακόπουλο η ενδεκάδα του Νίκολιτς | Εκτός ο Ζίνι, «μέσα» ο Αργυρίου
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Η ΑΕΚ αφήνει πίσω της τη σπουδαία αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στρέφει ξανά την προσοχή της στις εγχώριες υποχρεώσεις. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς φιλοξενεί τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Σέρβος τεχνικός επιστρέφει στο 4-4-2, με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια. Στην αμυντική γραμμή, ο Χριστακόπουλος κι ο Πήλιος καλύπτουν τα δύο άκρα, ενώ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο αποτελούν οι Ρέλβας και Μουκουντί.

Στη μεσαία γραμμή, οι Ραζβάν Μαρίν και Πέτρος Μάνταλος αναλαμβάνουν τον άξονα, με τους Λόβρο Μάγιερ και Αμπουμπακαρί Κοϊτά να κινούνται στις πτέρυγες, ενώ στην κορυφή της επίθεσης επιστρέφει το δίδυμο των Λούκα Γιόβιτς και Μπαρνάμπας Βάργκα.

Ο Ζίνι έμεινε εκτός αποστολής, εκεί όπου τη θέση του πήρε ο νεαρός Αργύρης Αργυρίου.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Χριστακόπουλος, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάνταλος, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά - Γιόβιτς, Ζίνι, ενώ στον πάγκο είναι οι: Στρακόσα, Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Βιτάλις, Κουτέσα και Αργυρίου.

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