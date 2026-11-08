Ηρακλής – Παναθηναϊκός: Με τη Θύρα 13 στο πλευρό τους οι «πράσινοι» στο «Καυτανζόγλειο»

Ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει επίσημα εισιτήρια για το ματς με τον Ηρακλή. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συμφώνησε, οι οργανωμένοι οπαδοί των δύο ομάδων το ίδιο. Όμως η οργανωμένη μετακίνηση απαγορεύτηκε μετά από πρόταση της Αστυνομίας. Αυτό, όμως, δεν σταμάτησε τους φιλάθλους του «τριφυλλιού».

Με απ’ ευθείας συνεννόηση με τους οπαδούς του Ηρακλή – έχει γίνει και στο παρελθόν και σε άλλα αθλήματα – οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού εξασφάλισαν κάτι λιγότερο από 1.000 εισιτήρια (περίπου 800) για το «Καυτανζόγλειο». Και δίνουν το παρών στο ματς με τον «γηραιό».

Ο πυρήνας των οπαδών του Παναθηναϊκού θα παρακολουθήσει το ματς απ’ το πέταλο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί πως συγκ

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εντρώθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πριν το ματς και μετακινήθηκαν στο «Καυτανζόγλειο» χωρίς να προκύψει κανένα πρόβλημα.