Ηρακλής – Παναθηναϊκός: Με τη Θύρα 13 στο πλευρό τους οι «πράσινοι» στο «Καυτανζόγλειο»
Μετά από συνεννόηση των οργανωμένων των δύο ομάδων, οι φίλοι του «τριφυλλιού» εξασφάλισαν κάτι λιγότερο από 1.000 εισιτήρια για το ματς με τον «γηραιό» και δίνουν το παρών στο γήπεδο.
Ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει επίσημα εισιτήρια για το ματς με τον Ηρακλή. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συμφώνησε, οι οργανωμένοι οπαδοί των δύο ομάδων το ίδιο. Όμως η οργανωμένη μετακίνηση απαγορεύτηκε μετά από πρόταση της Αστυνομίας. Αυτό, όμως, δεν σταμάτησε τους φιλάθλους του «τριφυλλιού».
Με απ’ ευθείας συνεννόηση με τους οπαδούς του Ηρακλή – έχει γίνει και στο παρελθόν και σε άλλα αθλήματα – οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού εξασφάλισαν κάτι λιγότερο από 1.000 εισιτήρια (περίπου 800) για το «Καυτανζόγλειο». Και δίνουν το παρών στο ματς με τον «γηραιό».
Ο πυρήνας των οπαδών του Παναθηναϊκού θα παρακολουθήσει το ματς απ’ το πέταλο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί πως συγκ
εντρώθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πριν το ματς και μετακινήθηκαν στο «Καυτανζόγλειο» χωρίς να προκύψει κανένα πρόβλημα.