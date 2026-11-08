Νίκη με το... ζόρι για τη Μπαρτσελόνα στην Ισπανία πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR

Η Μπρεογκάν έβαλε... δύσκολα στη Μπαρτσελόνα στην αναμέτρηση του «Παλάου» για την 7η αγωνιστική της Liga ACB, ωστόσο οι «μπλαουγκράνα» με ένα ντεμαράζ στην τέταρτη περίοδο και με κύριο εκφραστή τον Ζοέλ Πάρα (16π.) επικράτησαν με 99-91, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 5-2 στην ισπανική Λίγκα.

Ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με πέντε διψήφιους, η Μπάρτσα έκανε τη... δουλειά και πλέον έχει μπροστά της την απαιτητική δοκιμασία με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «T-Center» για την 11η αγωνιστική της EuroLeague (13/11, 21:15).

Κορυφαίος για το σύνολο του Αλεξάντερ Σέκουλιτς αναδείχθηκε ο Ντάριο Μπριθουέλα με 16 πόντους και 3 ασίστ, με τον Μπαλτσερόφσκι να συμπληρώνει με 14 και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Τζάστιν Ρόμπινσον συνέβαλλε με 13 πόντους και 3 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στο ροζ φύλλο αγώνα.

Στην αντίπερα όχθη, πρώτος σκόρερ για τη Μπρεογκάν ήταν ο Τέβιν Μπράουν με 15 πόντους (3/8 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Άξιος συμπαραστάτης του και ο Μπράνκοβιτς με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 39-40, 69-70, 99-91