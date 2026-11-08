Ομπράντοβιτς: «Το πρόγραμμα είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να είμαστε έτοιμοι»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR... ζορίστηκε, αλλά έκανε το καθήκον του κόντρα στη μαχητική ΑΕΚ στη SUNEL Arena, με τους «πράσινους» να επικρατούν με 83-74 στα Λιόσια, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 5-1 στην GBL.

Αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραχώρησε δηλώσει στον ΣΠΟΡ ΦΜ TV και μεταξύ άλλων τόνισε τα σημεία που οδήγησαν το «τριφύλλι» στη νίκη, ενώ αναφέρθηκε και στο απαιτητικό πρόγραμμα με έξι παιχνίδια μέσα σε διάστημα 12 ημερών.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός:

Για τον αγώνα: «Δύσκολο παιχνίδι, δεν ήταν εύκολο. Έπαιξαν πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε στο δεύτερο. Το πρόβλημα ήταν τα 10 λάθη στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο παίξαμε πιο επιθετικά και λόγω της άμυνας παίξαμε πιο ήρεμα στην επίθεση και κερδίσαμε».

Για το πρόγραμμα με τα έξι ματς σε 12 μέρες: «Αρχικά, οι παίκτες πρέπει να ξεκουραστούν. Θα έχουν από αύριο μέχρι την Τρίτη, θα είναι χρήσιμο για αυτούς. Μετά θα έχουμε τρεις μέρες να προετοιμάσουμε το ματς με την Μπαρτσελόνα. Έχουμε έξι ματς σε 12 ημέρες, δύσκολο πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο να είμαστε έτοιμοι».

Για τους Σλούκα και Γιαμπουσέλε: «Θα τσεκάρουμε την επόμενη εβδομάδα και θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για όλους».