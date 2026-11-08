Επίσημο: Επέστρεψε στον πάγκο της Αρμάνι ο Μπάνκι

Τον διάδοχο του Πέπε Ποέτα στον πάγκο βρήκε η Αρμάνι Μιλάνο, καθώς η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Λούκα Μπάνκι, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία, επιστρέφοντας στην πρωτεύουσα της μόδας 11 χρόνια μετά την τελευταία του θητεία.

Οι Λομβαρδοί έχουν ξεκινήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο τη χρονιά στην EuroLeague (1-9) και έτσι η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία κρίθηκε απαραίτητη από τους ιθύνοντες του οργανισμού ώστε να μην χαθεί άλλος χρόνος.

Μεταξύ άλλων, ο πολύπειρος Μπάνκι έχει περάσει από τους πάγκους των Τορίνο, Μπάμπεργκ, Λοκομοτίβ Κουμπάν, Εθνική Λετονίας, Πέζαρο, Στρασμπούρ, Βίρτους Μπολόνια και Αναντολού Εφές.

Η ανακοίνωση της Αρμάνι:

«Η Ολίμπια Μιλάνο ανακοινώνει την πρόσληψη του Λούκα Μπάνκι στην τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας. Ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος θα παραμείνει παράλληλα στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και επιστρέφει στο Μιλάνο έντεκα χρόνια μετά την πρώτη του θητεία στην Ολίμπια, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα Ιταλίας της εποχής Αρμάνι.

Η πρώτη δήλωση του κόουτς Μπάνκι: «Είναι τιμή μου που έχω τη δυνατότητα να επιστρέψω στην τεχνική ηγεσία της Ολίμπια Μιλάνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες, που με θεώρησαν τον κατάλληλο άνθρωπο για να αναλάβει την ομάδα σε αυτή την ιδιαίτερη χρονική στιγμή, καθώς και τον πρόεδρο Πετρούτσι, που μου έδωσε τη δυνατότητα να διατηρήσω παράλληλα τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής Ιταλίας.

Φυσικά, θέλω να κάνω μια ειλικρινή αναφορά στον προκάτοχό μου, Πέπε Ποέτα, ο οποίος κατάφερε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να γράψει ανεξίτηλες σελίδες στην ιστορία ενός συλλόγου αυτού του μεγέθους.

Έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών που με περιμένουν, ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου με τον ενθουσιασμό και την αποφασιστικότητα ενός ανθρώπου που θέλει να φανεί αντάξιος μιας τόσο σημαντικής θέσης».