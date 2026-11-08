ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Με… 11άδα η «Ένωση» στην αναμέτρηση με τους «πράσινους»

Σημαντικές απουσίες και συγκεκριμένες επιλογές στη διάθεσή του έχει ο Ντράγκαν Σάκοτα, ενόψει της δύσκολης αναμέτρηση με το «τριφύλλι».

Η ΑΕΚ καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες των Τομά Ερτέλ και Λούκας Λεκαβίτσιους, οι οποίοι δεν βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή της, ενώ εκτός παραμένουν οι Κισόν Φίζελ και Γάιος Σκορδίλης, με την απουσία τους να περιορίζει τις διαθέσιμες λύσεις στη θέση του σέντερ. Όσον αφορά τους ξένους, ο Σάκοτα έχει στη διάθεση του, τους Μπάρτλεϊ, Μπράουν, Τζόσεφ, Γουίλιαμς και Νόλεϊ.

Η.. 11άδα της ΑΕΚ: Μπράουν, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Γουίλιαμς, Τζόσεφ, Μπάρτλεϊ και Τσαλμπούρης.