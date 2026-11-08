Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Ο Κώστας Σταμούλης νικητής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με ιστορικό ρεκόρ

Ο Κώστας Σταμούλης κατέκτησε την πρώτη θέση με χρόνο 2:17:37, σημειώνοντας τη δεύτερη καλύτερη ελληνική επίδοση όλων των εποχών στην αυθεντική διαδρομή του Μαραθωνίου της Αθήνας.

Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Ο Κώστας Σταμούλης νικητής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με ιστορικό ρεκόρ
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Ο 29χρονος δρομέας του ΓΑΣ Αγρινίου ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Ανδρών, που διεξήχθη στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας 2026.

Ο Σταμούλης επικράτησε έπειτα από μια δυνατή μάχη στα τελευταία χιλιόμετρα και συνδύασε τη σημαντικότερη επιτυχία της καριέρας του με ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ.

Στην αναμέτρηση για την κορυφή βρέθηκαν επίσης ο περσινός νικητής Παναγιώτης Καραΐσκος κι ο Μπάμπης Πιτσώλης, όμως ο 29χρονος Σταμούλης αποδείχθηκε πιο δυνατός στο καθοριστικό κομμάτι της διαδρομής, φτάνοντας πρώτος στον τερματισμό.

Ο χρόνος του ήταν 2:17:37, επίδοση που αποτελεί τεράστια βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ (2:30:30). Παράλληλα, πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση Έλληνα αθλητή στην ιστορία της αυθεντικής διαδρομής, πίσω μόνο από το 2:16:49 του Κώστα Γκελαούζου, που είχε σημειωθεί στις 11 Νοεμβρίου 2021.

Με αυτή την επίδοση, ο Σταμούλης ξεπέρασε το 2:17:56 του Νίκου Πολιά, το οποίο είχε καταγραφεί στις 29 Αυγούστου 2004, στον Μαραθώνιο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Δεύτερος ο Πιτσώλης, τρίτος ο Νίκος Σταμούλης

Ο Μπάμπης Πιτσώλης, νικητής της διοργάνωσης το 2022 και το 2024, πραγματοποίησε την αντεπίθεσή του στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 2:18:58. Ο 33χρονος δρομέας του ΓΑΣ Ιλισσός πλησίασε το ρεκόρ του στην αυθεντική διαδρομή (2:18:56), το οποίο είχε πετύχει το 2024, κατακτώντας τότε την πρώτη θέση. Η φετινή επίδοσή του είναι η τέταρτη καλύτερη που έχει σημειώσει Έλληνας αθλητής στην κλασική διαδρομή.

Στην τρίτη θέση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος βρέθηκε ο Νίκος Σταμούλης, αδελφός του νικητή. Ο 24χρονος αθλητής από το Αγρίνιο αποτέλεσε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις του αγώνα, τερματίζοντας σε 2:19:05 και καταρρίπτοντας με μεγάλη διαφορά το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ (2:26:42), που είχε σημειώσει στην περσινή διοργάνωση, στην πρώτη του συμμετοχή.

Ακολούθησε ο Γιώργος Σταμούλης, ο οποίος δεν έχει συγγενική σχέση με τους δύο αθλητές. Ο 28χρονος δρομέας του Παλαιού Φαλήρου συμμετείχε για πρώτη φορά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 2:19:31. Οι επιδόσεις των Νίκου και Γιώργου Σταμούλη καταλαμβάνουν πλέον την πέμπτη και την έκτη θέση αντίστοιχα στη λίστα με τις κορυφαίες ελληνικές επιδόσεις όλων των εποχών στην αυθεντική διαδρομή.

Πέμπτος ο περσινός νικητής Παναγιώτης Καραΐσκος

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος, ο οποίος το 2025 είχε επικρατήσει τόσο στη γενική κατάταξη όσο και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τερμάτισε φέτος στην πέμπτη θέση με χρόνο 2:20:10. Ο 36χρονος αθλητής του Ηρακλή Θεσσαλονίκης κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα με την περσινή του επίδοση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα σε 2:20:43. Στην έκτη θέση τερμάτισε ο 34χρονος Δημήτρης Λινάρδος του ΓΣ Κηφισιάς με 2:21:37, ενώ έβδομος ήταν ο Νίκος Αμαντέους Κλέμεντς του ΓΣ Καλλιθέα, με επίδοση 2:22:03.

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