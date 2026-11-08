Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Με σημαντικές απουσίες ο «Δικέφαλος» | Οι σκέψεις του Λίσι για την ενδεκάδα

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει μπροστά του ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ραντεβού, καθώς φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (21:00), στο μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Πρόκειται για μια αναμέτρηση με ξεχωριστή βαθμολογική και αγωνιστική σημασία για το ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα πριν από τη δεύτερη διακοπή της σεζόν.

Η αποστολή του, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν είναι. Ο Αλέσιο Λίσι έχει να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα απουσιών, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τις δυνατότητες της ομάδας στη φετινή διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Τα πλάνα του Λίσι για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο Λίσι θα διατηρήσει για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι το 4-4-2, με τους Μπάνζα και Εντιαγέ να αποτελούν το επιθετικό δίδυμο.

Το πρώτο ερωτηματικό αφορά στη θέση κάτω από τα δοκάρια, με τον Δημήτρη Μοναστηρλή να έχει το προβάδισμα για να διατηρηθεί στην ενδεκάδα. Ο 22χρονος τερματοφύλακας ετοιμάζεται για την πιο απαιτητική μέχρι τώρα δοκιμασία της καριέρας του, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του.

Από εκεί και πέρα, η απουσία του τιμωρημένου Κένι δημιουργεί αναγκαστικά αλλαγή στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Ελουστόντο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει τη θέση του, χωρίς να αποκλείονται οι λύσεις των Γιάκιτς και Τέιλορ, οι οποίοι βρίσκονται επίσης στο κάδρο των επιλογών του Ιταλού τεχνικού.

Αντίστοιχα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση για την αριστερή πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ο Σόλα Σορετίρε έχει τον πρώτο λόγο για να ξεκινήσει αντί του Τάισον, ωστόσο στη διεκδίκηση της θέσης βρίσκονται και οι Χρήστος Ζαφείρης και Ράχμαν Μπάμπα, ανάλογα με την αγωνιστική προσέγγιση που θα επιλέξει ο Λίσι.

Στην αποστολή βρίσκεται και ο Τομ Λουσέ, η συμμετοχή του οποίου αποτελούσε ερωτηματικό τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς πάντως να συγκεντρώνει πιθανότητες για το αρχικό σχήμα.