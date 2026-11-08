WTA Finals: Πρώτο σερβίς στις ΗΠΑ χωρίς την κάτοχο του τίτλου, Έλενα Ριμπάκινα

Η Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει "back to back" τίτλους στο WTA Finals, καθώς η 27χρονη Καζάκα απέσυρε τη συμμετοχή της από τη διοργάνωση, πιθανότατα λόγω ασθένειας, και τη θέση της πήρε η alternate Μάρτα Κόστγιουκ.

Πέρυσι, η Έλενα Ριμπάκινα είχε κατακτήσει τον τίτλο του WTA Finals στον τελικό του Ριάντ απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Ριμπάκινα ανακοίνωσε την απόφασή της να μην αγωνιστεί στο φετινό WTA Finals με τις εξής λέξεις:

«Με μεγάλη μου λύπη θέλω να ενημερώσω όλους τους θαυμαστές και τους υποστηρικτές μου ότι, δυστυχώς, πρέπει να αποσυρθώ από το WTA Finals της φετινής χρονιάς», ανέφερε η Καζάκα.

«Είχα μια εκπληκτική σεζόν, όμως το σώμα μου δεν είναι ακόμη σωματικά έτοιμο για να αγωνιστώ. Θα αφιερώσω λίγο χρόνο για να ξεκουραστώ και να αναρρώσω στο σπίτι, προετοιμάζοντας τον εαυτό μου για τη σεζόν του 2027. Το WTA Finals είναι ένα πολύ ξεχωριστό τουρνουά και εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία αυτή την εβδομάδα. Ανυπομονώ να επιστρέψω στο Indian Wells τον Μάρτιο!».

Η Κόστγιουκ θα ανοίξει απόψε (8/11) στις 22:00 το πρόγραμμα στο WTA Finals και θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Λίντα Νόσκοβα, ενώ αμέσως μετά θα μονομαχήσουν οι Κόκο Γκοφ και Τζέσικα Πεγκούλα.

Τη Δευτέρα (9/11), ακολουθούν τα ζευγάρια Σαμπαλένκα-Μούχοβα (22.00) και Αντρέεβα-Σβιτολίνα.