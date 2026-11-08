Μαραθώνιος 2026: Μεγάλος νικητής ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι με ρεκόρ αγώνα (video)

Με νέο ρεκόρ αγώνα ολοκληρώθηκε η προσπάθεια του νικητή στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καθώς ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι τερμάτισε πρώτος στο Παναθηναϊκό Στάδιο, καλύπτοντας την ιστορική διαδρομή των 42.195 μέτρων σε 2 ώρες, 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα.

Ο Αιθίοπας δρομέας κατέρριψε κατά 31 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ αγώνα, το οποίο κατείχε από το 2023 ο Κενυάτης Έντουιν Κίπτου με επίδοση 2:10:34.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο επίσης Αιθίοπας Ασεφά Τεφερά Μενγκίσα με χρόνο 2:10:18, μόλις 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Κενυάτης Πάτρικ Κέτερ Κίπλαγκατ με επίδοση 2:11:22, ενώ τέταρτος ήταν ο συμπατριώτης του Βίνσεντ Κίπσανγκ Ρόνο με 2:12:06.