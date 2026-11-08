Μαραθώνιος 2026: Χωρίς προβλήματα η εκκίνηση με ρεκόρ συμμετοχών (video)

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος των 42.195 μέτρων, ξεκίνησε στις 08:30 από τον Μαραθώνα.

Περίπου 25.000 δρομείς συμμετέχουν στην αυθεντική διαδρομή, από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο και οι πρώτοι αναμένονται μετά τις 10:30 στο Καλλιμάρμαρο.

Με τον αγώνα δρόμου των 10 χιλιομέτρων άνοιξε νωρίτερα σήμερα, Κυριακή (8/11), το αγωνιστικό πρόγραμμα από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας με τους συμμετέχοντες να ακολουθούν τη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων και να τερματίζουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Σύμμαχος των δρομέων είναι ο καιρός, με την εκκίνηση να γίνεται με θερμοκρασία 12 βαθμών Κελσίου στον Μαραθώνα με αναμενόμενη άνοδο και εξασθένηση του ανέμου, ενώ η σχετική υγρασία θα βρίσκεται περίπου στο 60%.

Περισσότεροι από 85.000 δρομείς από 124 χώρες παίρνουν μέρος στους αγώνες του διημέρου 7 και 8 Νοεμβρίου 2026, μετατρέποντας την πρωτεύουσα σε σημείο συνάντησης αθλητών από κάθε γωνιά του κόσμου.